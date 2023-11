Ami az oroszoknak sikerült, arról az amerikaiak csak beszélnek

Az említett amerikaival szemben Oroszország kizárólag olyan technológiát hajlandó exportálni, amely a működőképességét már bizonyította, biztonságossága pedig szavatolható. Igaz ez a kis moduláris reaktorokra is. A Roszatom ezeket a technológiákat már rövid távon ajánlani tudja majd minden olyan országnak, ahol az adott villamosenergia-rendszernek szüksége van kisebb teljesítményű atomerőművekre. Afrikában és Ázsiában máris nagy az érdeklődés az orosz SMR-technológia iránt. Az oroszországi Pevek városában már van is erre referencia, ahol a világ egyetlen úszó atomerőműve működik két kis moduláris reaktorral. Hárfás Zsolt kint járt személyesen is a helyszínen. Jelezte: szakmailag a látottak és hallottak meggyőzőek voltak. Ilyen típusú reaktorok bizonyították már, hogy biztonságosok és hatékonyak a mostoha körülmények között üzemelő orosz atomjégtörő hajókon. Dolgoznak a „szárazföldi változaton” is, a Roszatom megkapta a szükséges létesítési engedélyt Oroszország – és egyben a világ – első szárazföldi SMR-alapú atomerőművének megépítésére, amely 2028-ra készülhet el. Ennek kezdeti villamos teljesítménye 55 MW lesz, az üzemideje pedig akár hatvan év hatéves üzemanyag-ciklus mellett. Miután moduláris reaktorról van szó, a teljesítmény még egy blokk építésével 110 MW-ra bővíthető. Mindezek mellett a Roszatom már építi a BRESZT-OD-300 típusú innovatív ólomhűtésű gyorsneutronos blokkot is, amelynek teljesítménye háromszáz MW lesz, azaz folyamatosak a fejlesztések, míg a nyugati versenytársak nem csupán referenciát, hanem kellő mennyiségű kutatómunkát sem tudtak felmutatni.

Az orosz szárazföldi kis moduláris reaktor – a tervek szerint 2028-tól már ilyen is kereskedelmi üzembe áll

Forrás: Roszatom

A politikai lobbi a fűtőanyagok területén is megmutatkozik, amelyek mint írtuk, egyáltalán nem csereszabatosak egymással. Az orosz típusú VVER-reaktorokhoz a Roszatom gyárt igazoltan biztonságos és megbízható üzemanyagot, amit a több évtizedes fejlesztési, gyártási és üzemeltetési tapasztalat tesz lehetővé. Ha ez hiányzik, az a nukleáris biztonság rovására mehet, nem beszélve arról, hogy ahol az orosz fűtőanyagot megpróbálták helyettesíteni, ott a magasabb költségek és kisebb hatásfok mellett üzemzavarok léptek fel.