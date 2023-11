Gázbiztonság: a németek, a franciák és a hollandok is csak a magyarok hátát bámulhatják

Ki mennyit tud?

Érdemes ugyanakkor a részletes adatokat is megvizsgálni, ezekből ugyanis kiderül: közel sem ugyanakkora feladatra vállalkoznak az egyes államok, amikor a tárolóik teljes feltöltését kísérlik meg. Ez egyúttal azt is jelenti: a gázbiztonság nem mindenütt ugyanolyan mértékű.

Mint arról legutóbbi összeállításában a Magyar Nemzet is beszámolt, a legnagyobb gázmennyiség – nem meglepő módon – Németország tárolóiban fér el. Ám az már meglepő lehet, hogy a sorban Olaszország, Hollandia, Franciaország és Ausztria után Magyarország következik, a maga 6,3 milliárd köbméteres – másképpen mondva 68,6 terrawattórás – tárolási kapacitásával. A hatodik hely is kiváló, de Magyarország pozíciója ennél is jobb, ha azt vizsgáljuk: mire elég az adott ország tárolóiban elhelyezhető gáz mennyisége.

Fotó: Magyar Nemzet

Magyarország a dobogón

A Gas Infrastructure Europe internetes oldal legfrissebb összesítése szerint Magyarország az éves fogyasztásának nagyjából 65 százalékát fedezi a tárolókban elhelyezett mennyiség. De hogy állnak ezzel a többiek? Lettország a lista megkérdőjelezhetetlen vezetője, a balti állam ugyanis saját gázfogyasztása több mint kétszeresét képes elraktározni. Ausztria neve mellett 106 százalék szerepel, vagyis a „sógorok” csak a tárolóikban lévő gázból egy teljes évig elműködnének. A harmadik legnagyobb érték viszont már Magyarországé, és rajtunk kívül hatvan százalék feletti arányszámot is csak egy állam, Szlovákia tud még felmutatni.