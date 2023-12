Gyógyulnak a magyar gazdaság sebei

A Fitch Ratings október 6-án tette közzé az elemzését, amelyben az elemzők megjegyezték: az idei deficitcél utólagos emelése „kihívást jelent” a három százalék alatti hiány elérése szempontjából. Ezzel együtt a következő két évben így is csökken és az időszak végére három százalék alatt lesz az államháztartási deficit. A Pénzügyminisztérium októberben jelentette be, hogy a jelentősen megnövekedett kiadásokra tekintettel a kormány 5,2 százalékra módosítja az idei GDP-arányos célt. A tárca a távirati iroda akkori ismertetése szerint hangsúlyozta – és ez a Fitch elemzésében is szerepelt –, hogy az új mutató így is egy százalékpontos javulást jelent a tavalyi hiányhoz képest. Mindenesetre a hitelminősítő azzal számol, hogy a hazai össztermékhez mért államháztartási deficit 2024-ben 3,7 százalékra, 2025-ben 2,8 százalékra csökken, és ebben szerepe lesz a növekedési lendület élénkülésének. Ez utóbbi az államadósság-ráta mérséklődését is elősegíti. A Fitch szerint az idei évben 0,9 százalékos visszaesés várható, míg a 2024–2025-ös időszakban már három százalék lehet éves átlagban a növekedés. A nemzetközi szervezet szerint 2024 egészében átlagosan 5,3 százalék, 2025-ben 3,1 százalék lesz az infláció.