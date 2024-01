Az olajradiátor vagy a hősugárzó ad gyorsabban meleget?

Jelentős földgáz-megtakarítás érhető el azzal is, ha nem fűtünk minden helyiséget, azonban – lévén a december és a január számít a leghidegebb hónapoknak – a közelmúlt időjárása miatt csúcsközeli értékeket ért el a hazai áramfogyasztás. Ami annak is köszönhető, hogy előkerültek a különféle kiegészítő fűtést biztosító eszközök, a hősugárzók, olajradiátorok. Ezeknek az elektromos fűtőtesteknek különféle előnyei és hátrányai is vannak, amelyeket nem árt számba venni, ha ilyen készülék vásárlása, használata mellett döntünk.

Fali hősugárzóval, mivel cseppálló, gyakran találkozunk fürdőszobában. Az álló típusok ma már borulásvédettek, ha feldőlnek, automatikusan kikapcsolnak. Fotó: Shutterstock

Hősugárzón belül fő típusokra bontva megkülönböztetünk ventilátor nélküli és ventilátoros változatokat. Utóbbiak előnye, hogy gyorsan képesek kellemes hőmérsékletet biztosítani. Működési elvük lényegében az, hogy a ventilátor levegőt fúj a fűtőszálra, a langyos vagy meleg levegő pedig a légtérbe jut, ám annak csak egy részét melegítik fel. Az álló ventilátoros típusokat gyakran használják kisebb szolgálati helyiségekben vagy éppen fürdőszobában. Teljesítményük jellemzően két fokozatban szabályozható, maximális áramfelvételük 2000 watt (W). Egyes fali változatok a klímák beltéri egységére hasonlítanak és távirányíthatók. Jellemző hibaforrásuk a ventilátor meghibásodása. Megfelelő hűtés nélkül a fűtőszál túlhevülhet és megolvaszthatja a műanyag burkolatot, rosszabb esetben tüzet okozhat. Felügyelet nélkül nem tanácsos használni. A távirányítós fali változatok időzíthetők, beállítástól függően néhány óra múlva maguktól kikapcsolnak.

Az elektromos konvektorok működési elve egyszerű, ventilátoros segédlet nélkül alulról „szívják be” a hideg levegőt, amelyet a fűtőszálak felmelegítenek, a felfelé távozó meleg levegő fűti a helyiséget. A maximális elérhető teljesítmény itt is 2 kW, a teljesítmény három fokozatban szabályozható. Előnyük a hordozhatóságban és a különféle dizájnos kivitelben rejlik. Hátrányuk szintén a lassú felmelegedési idő, és ahogyan a ventilátoros hősugárzók, a hőt ezek a készülékek sem tárolják.

A ventilátor nélküli hősugárzókon belül kiemelendő még a halogén hősugárzó és a kvarccsöves hősugárzó. Árban és fogyasztásban egyértelműen ezek a legkedvezőbbek. A halogén hősugárzók olyan rövidhullámú sugárzással működő berendezések, amelyek nagyon gyors fűtést tesznek lehetővé. Fogyasztásuk alacsony, kültéren vagy nedves helyiségben (fürdőszoba) is kiválóan használhatók. Hátrányuk, hogy a hőt csak egy irányba adják le, a fűtőszálak pedig igen rövid élettartamúak.

A kvarccsöves hősugárzók belsejében legtöbbször infravörös fűtőszálakat használnak. Álló és fali kivitelben is kaphatók, használatuk gazdaságos. Gyakran találkozni velük fürdőszobában. A fűtőbetétek a legtöbb típusban cserélhetők és kereskedelmi forgalomban is kaphatók. Viszonylag olcsón beszerezhetők.

Az olajradiátor esetében a speciális olaj a fűtőközeg, amely a bordák belsejében található. A fűtőszálak az olajat melegítik fel, az pedig a radiátor bordáit. Hátrányaként tartják számon a lassú felfűtési időt, ugyanakkor a hőeloszlása sokkal jobb bármilyen, az előbb említett hősugárzóknál. Az olajradiátorok teljesítménye jellemzően három fokozatban szabályozható, a legkisebbek öt-, illetve hétbordásak, a legnagyobbak pedig 13. A maximális teljesítményt nézve a felsoroltak közül az olajradiátornak a legnagyobb a fogyasztása, viszont beépített termosztát segítségével képes biztosítani ugyanazt a hőmérsékletet, és ehhez gyakran a középső fokozat is elegendő. Olyan helyen célszerű használni, ahol több órán keresztül tartózkodunk. Viszont ez a fűtőtest a legbiztonságosabb is egyben, időkapcsoló segítségével lehet felügyelet nélkül is működtetni.

