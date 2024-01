Ennyivel támogatja a kormány azt, aki úgy dönt, napelemeket és akkumulátorokat telepít otthona köré

A napokban elindult az új kormányzati napenergia program – jelentette be Dömötör Csaba államtitkár a közösségi oldalára feltöltött videójában.

Az államtitkár elmondta, a kezdeményezés lényege az, hogy haa háztartások napelemeket és tárolókapacitásokat telepítenek, az állam állja a költségek kétharmadát, legfeljebb ötmillió forintig. Amikor zöldenergiáról van szó, igazodnunk kell az ország természeti adottságaihoz.

Hiába szeretnénk építeni a vízerőművekre, ha sokkal rosszabbak az adottságaink, mint a magas hegyekkel szabdalt Ausztriának. A szélenergiával is így állunk a tengerrel rendelkező országokhoz képest. A napenergia területén azonban komoly lehetőségeink vannak, ezeket szeretnénk is kihasználni – mutatott rá Dömötör Csaba.

A kormányzás kezdetekor a napenergia gyerekcipőben járt, akkor 0,2 százalék volt a napenergia részaránya az energiatermelésben, ez 2022-re 13%-ra nőtt. Csak 2023-ban 1600 MW teljesítményű napelem épült ki az országosan. Akkora teljesítmény ez, mint 3 paksi reaktoré, vagy másfél mátrai erőművé.

Komoly vállalások a megújuló energia ügyében

A programban nagy szerepet kap az energia tárolása is akkumulátorok segítségével, elvégre a napelem akkor hatékony, ha az energiáját tárolni is képesek vagyunk. Így az elraktározott energia később is felhasználható fűtésre, hűtésre, vagy amire szeretnénk.

Magyarország komoly vállalásokat tett a megújuló energia ügyében: vállaltuk, hogy 2030-ig 21%-ra növeljük a megújulók arányát – magyarázta az államtitkár.

Ha a mostani ütemben folynak a fejlesztések és külső tényezők sem akadályoznak – pl egy újabb háború – akkor Magyarország már 2026-ra elérheti ezt –mondta Dömötör Csaba.

Az államtitkár elmondta, a most elindított programnak sok előnye van: