Ha már most csak a pihenésre tud gondolni, mutatjuk az idei hosszú hétvégéket

Míg tavaly egyetlen szombati munkanap sem volt, idén három ilyen, egynapos, úgynevezett „ledolgozós” hétvége is lesz – írja a Kemma, és sorolja is azokat: augusztus 3-án, december 7-én és december 14-én. Idén ugyanis három olyan ünnepnapunk is lesz, amely keddre vagy csütörtökre esik, így az adott négynapos hétvégék egy napját máskor kell ledolgozni.

2023-hoz képest megint négy háromnapos hosszú hétvége lesz, két négynapos hosszú hétvége mellett. A különbség mindössze annyi, hogy karácsonykor