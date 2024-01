Rekordmennyiségű neten rendelt árut vámkezeltek Ferihegyen tavaly év végén

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) repülőtéri igazgatósága csaknem hatmillió küldeményt vámkezel havonta, tavaly novemberben és decemberben az e-kereskedelmi küldemények száma már elérte a havi kilencmilliót – közölte az adóhivatal csütörtökön az MTI-vel.

Hangsúlyozták: a vámkezelési dömpingben sem juthat be az országba nem biztonságos, akár az emberek egészségére is káros áru.

Kiemelték, hogy Magyarország földrajzi helyzetéből adódóan a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Közép-Kelet-Európa legnagyobb gyűjtő-elosztó központja lett, és egész Európát tekintve is az egyik legforgalmasabb csomópontja az e-kereskedelmi áruk szállításának, vámkezelésének.

A NAV repülőtéri igazgatósága 2021. július 1-je óta mintegy 133 millió, interneten rendelt küldeményt vámkezelt. A tavalyi forgalom a 2022-eshez képest több mint a duplájára nőtt, azaz 2023-ban 81 millió csomag érkezett repülőn Budapestre – ismertetik a közleményben.

A vámhatóság ellenőrzéseinek legfőbb célja az, hogy megakadályozza az állampolgárok egészségét, testi épségét veszélyeztető, illetve tiltó- és korlátozó rendelkezések hatálya alá tartozó áruk továbbjutását. Ilyenek például a fegyverek, a kábítószerek, az új típusú dizájnerdrogok, a Magyarországon nem engedélyezett gyógyszerek, illetve a szellemi tulajdonjogot sértő termékek – írják.

Az ellenőrzéseknél Magyarország és az Európai Unió pénzügyi érdekeit is védik azzal, hogy vizsgálják a megrendelt áruk értékét, valamint azt, hogy a feladó a vásárláskor megadott, valós összeget szerepelteti-e nyilatkozatában. Bár nem kötelező, de ajánlatos a vásárlási link elmentése, és az online, illetve az áruval érkező számla megőrzése – hívta fel a figyelmet a NAV.

Az e-kereskedelmi forgalomban a jogellenes küldemények többsége szellemi tulajdonjogot sért. A NAV 2023-ban 34 500 hamis terméket szűrt ki. Ezek között voltak népszerű sportmárkák hamisítványai, például Nike-utánzatú cipők és pólók, és slágerterméknek számítanak a táskák, órák, bizsuk, de a gépjárműfelni-kupakok, a telefontartozékok is előkelő helyen szerepelnek a hamis áruk toplistáján – olvasható a közleményben.

Többször találnak a vámosok hamisított gyermekjátékot is, ami leggyakrabban Lego-termékként kerül a boltokba. Ezek nemcsak kockázatosak, mert a jogtulajdonosnak jelentős anyagi kárt okoznak, hanem veszélyesek is azért, mert a gyártáskor nem alkalmazzák azokat a biztonsági követelményeket, amiket az eredeti terméknél – hívták fel a figyelmet. Az ismeretlen alapanyagok a gyermekek életét is veszélyeztethetik, a gyenge utánzatokból letörő, leszakadó műanyag-, fém- és textildarabok lenyelése akár fulladást is okozhat.

A NAV 2023-ban 55 Európai Unión kívülről, azaz harmadik országból érkezett e-kereskedelmi küldeménynél derített fel kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményt, 11 csomagban talált dizájnerdrogokat, 33 esetben pedig illegális gyógyszerek kerültek elő – közölte a NAV.

A közleményben azt javasolják, hogy senki ne vásároljon ismeretlen vegyi anyagokat árusító weboldalakon, és gyógyszereket, étrendkiegészítőket mindenki csak EU-s tanúsítvánnyal ellátott felületekről rendeljen.

Borítókép: Nemzetközi küldemény átvilágítása röntgennel és vámkezelése a Magyar Posta Nemzetközi Posta Kicserélő Központjában, a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér mellett (Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI)