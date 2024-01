Sokaknak nem tétel egymillió forint

Drasztikus mértékben megugrott a Magyarországon kibocsátott bankkártyákkal végrehajtott, nagy összegű vásárlások értéke 2023 első három negyedévében – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adataiból, amelyeket a Világgazdaság összegzett. A jegybank statisztikái szerint a múlt év első kilenc hónapjában az itthon kibocsátott bankkártyákkal már közel 275 ezer olyan vásárlási tranzakciót hajtottak végre, amelynek az értéke meghaladta az egymillió forintot: ez pedig közel 75 százalékos ugrás az egy évvel korábbi 157,3 ezerhez képest.

A nagy összegű vásárlási műveletek összértékénél még nagyobb ugrást mért az MNB: ez múlt év január eleje és szeptember vége között már meghaladta a kilencszázmilliárd forintot, ami több mint a duplája az egy évvel korábbinak. (Mindez persze azt is jelenti, hogy az egy tranzakcióra jutó átlagos összeg is emelkedett 2022 első három negyedévéhez mérten a nagy összegű kártyás vásárlásoknál.) A milliós tranzakciók értékének és számának ugrása azért is különösen figyelemre méltó, mert az összes kártyás vásárlásnál az utóbbi időszakban már lassult kissé a növekedés üteme a korábban megszokotthoz képest. A múlt év harmadik negyedében regisztrált 4405,3 milliárd forintnyi (bel- és külföldi) kártyás vásárlás értéke 17,7 százalékkal volt magasabb az egy évvel korábbinál, miközben a műveletek száma még ennél is lassabb ütemben, 12,2 százalékkal emelkedett.

