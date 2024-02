Varga Mihály: A kormány tiszteletben tartja a jegybank függetlenségét

– A kormány célja, hogy a jegybanki függetlenséget tiszteletben tartva erősítse a Magyar Nemzeti Bank (MNB) átláthatóságát és biztosítsa az állami hivataloktól is elvárt takarékos működését. Ennek érdekében a Pénzügyminisztérium az Európai Központi Bankkal egyeztetve vizsgálja annak lehetőségét, hogy a jegybank alapvető feladatait nem érintő tevékenységekre kiterjessze a felügyelőbizottság ellenőrzési hatáskörét – írta közösségi oldalára feltöltött bejegyzésében Varga Mihály pénzügyminiszter.

Jelezte: a Pénzügyminisztérium előzetesen az Európai Központi Bank (EKB) véleményét is kikérte a tervezettel kapcsolatban, amelynek észrevételeit beépítette a javaslatba.

Az EKB által megerősített javaslat az MNB alapvető feladatainak ellátását nem érinti, kizárólag a jegybank egyéb tevékenységeire terjesztené ki a felügyelőbizottság jogkörét. Ezek közé tartozik a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyási jogkörének biztosítása meghatározott értékhatár feletti gazdasági döntések esetén, a tájékoztatási kötelezettség szigorítása, és a beszámolási kötelezettség előírása is.

Ma megszólalt Matolcsy György, a jegybank elnöke is. A BÉT Legek 2023 rendezvényen arról beszélt, hogy olyan gazdaságpolitikai közegre van szükség Magyarországon, amely nemcsak igényli, de lehetővé is teszi a sikert. A 2020-as évtizedről kijelentette, jelentős mértékben hasonlíthat az 1970-es és az 1920-as évtizedhez. Szerint ezek az évtizedek megnyerhetők, de nem úgy, ahogy a magyar gazdaságpolitika 180 fokos, 2021-ben végrehajtott fordulata ahhoz hozzálátott.

Matolcsy György arról is beszélt, hogy amit most tervez a kormány, az jelentős támadás a Magyar Nemzeti Bank függetlensége ellen. Szerinte az MNB volt alelnöke irányítja a támadásokat. Nevesítette Nagy Márton nemzetgazdasági miniszztert, akiről kijelentette, hogy ki kellett tenniük a jegybankból, hiszen az intézmény érdekei ellen tevékenykedett. A tárcavezető az atv.hu kérdésére reagált Matolcsy mondataira. Úgy fogalmazott, hogy „2013 és 2020 között Matolcsy György volt, most már más a főnököm. Hála Istennek!” Nagy Márton kiemelte: 2024 a gazdasági növekedés helyreállításának az éve, a megjelent bírálatokban pedig a ciklikus, rövidtávú elemeket összekeverik a hosszútávú, fundamentális elemekkel.



