Fontos határidő jár le jövő hétfőn

Jövő hét hétfőn, április 15-én éjfélkor jár le a gépjárműadók befizetésének határideje. A gépjárműadó legkönnyebben az elektronikus tárhelyre kapott határozatokban szereplő linkre kattintva vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) applikációjában, a NAV-Mobilban fizethető be. A pénzforgalmi számla nyitására kötelezettek átutalással rendezhetik a befizetést – közölte a NAV.

A NAV három fontos tudnivalóra hívta fel a figyelmet a gépjárműadó befizetésével kapcsolatban:

határidő: 2024. április 15. éjfél,

utalás: a NAV belföldi gépjárműadó-bevételi számlájára (10032000-01079160),

az utalási közleménybe az adószámot vagy az adóazonosító jelet kell írni.

Részletfizetés – maximum öt részletben – 2024. június 30-ig kérhető

– hangsúlyozták. Hozzátették: a gépjárműadóra automatikusan járó öthavi pótlékmentes részletfizetést magánszemélyek és egyéni vállalkozók vehetik igénybe. A likviditással küzdő szervezetek – a törvényi feltételek fennállása esetén – részletfizetést, fizetéshalasztást is kérhetnek.

A gépjárműadó befizetése a NAV-Mobil Gépjárműadó- menüpontjában vagy a NAV ügyintéző felületén, az Ügyfélportálon (ÜPO) is teljesíthető. Az applikáció letölthető a Google Play és az App Store kínálatából is.

A gépjárműadóval kapcsolatban minden további információ megtalálható a NAV honlapján, ahol a mobilappos befizetéshez lépésről lépésre is található segédlet.