Nagyot drágul a közös költség

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a banki költségek is emelkedni fognak, ami azt jelenti, hogy akik csekken fizetik be a közös költséget, akár 1500 forinttal is többet fizethetnek majd. És itt még nincs vége, ezek mellett a biztosítások díja várhatóan 15-20 százalékkal emelkedik, de megjegyzi, valahol akár ötvenszázalékos növekedés is jöhet.