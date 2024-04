Magyarország újkori történetének legnagyobb fásítási programja zajlik, a kormány a jelenlegi mintegy kétmillió hektárról 2030-ra 2,5 millióra kívánja bővíteni a hazai erdőterületet. Ezt segíti a Településfásítási program is, amelynek negyedik ütemét az év elején hirdette meg az Agrárminisztérium a tízezer fő alatti települések zöldítéséhez. Az önkormányzatok az előzetes regisztrációt követően február 1-től újabb tízezer sorfát igényelhettek, a rendelkezésre álló mennyiség egyetlen nap leforgása alatt elfogyott. A fákat a múlt hónap közepén kezdték el kiszállítani, az ültetéssel járó feladatokat az önkormányzatok és helyi civil szervezetek látják el. A negyedik ütemben 56 ezer darabra nő az elültetett fák száma az év végéig. A program lebonyolítását az Országos Erdészeti Egyesület koordinálja, ez a szervezet működteti az Országfásítás.hu portált is. A honlapon érdekes történelmi visszatekintő is olvasható.

Történelmi erdőtelepítés zajlik Magyarországon

A dokumentum felhívja a figyelmet arra, hogy Magyarország erdőségei az I. világháború előtt 7,3 millió hektárt, az ország akkori területének 26 százalékát foglalták el.

Trianon után az erdőterület 85 százalékkal, egymillió hektárra csökkent, és az ország megmaradt területének alig 12 százalékát tette ki.

Az erdővel és a fával borított területek növelésének igénye ezért gazdasági, természet- és egészségvédelmi szempontokból már egy évszázada folyamatosan jelen van Magyarországon. Minderre válaszul világszinten is jelentősnek számító erdőtelepítési munka vette kezdetét, és tart napjainkig. Az erdőterület növelése szempontjából legfontosabb az Alföld fásításának meghirdetése volt, emellett megindult a hegy- és dombvidéki kopárok erdősítése is. Mindez Kaán Károly, a XX. század legnagyobb magyar erdészének nevéhez fűződik, akárcsak az erdők és a természet védelméről szóló 1935-ös törvény megfogalmazása.