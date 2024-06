Egyre többen veszik igénybe a csok pluszt és a falusi csokot

Egyre többen veszik igénybe a kormány otthonteremtési támogatását: az év első öt hónapjában a csok pluszt hatezren, a falusi csokot pedig 2500-an igényelték – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára budapesti sajtótájékoztatóján. Hornung Ágnes elmondta, a januárban bevezetett csok plusz iránt majdnem 12 ezer házaspár érdeklődött, hatezren igényelték is a kölcsönt átlagosan 26 millió forint értékben, így a befogadott kérelmek összege 160 milliárd forint.

Az államtitkár beszámolója szerint május végéig a kérelmezők 83 százaléka használt ingatlan vásárlására, 16 százaléka új ingatlan építésére vagy vásárlására, egy százaléka pedig meglévő otthon bővítésére kérte a támogatást.

Az igénylő családok felében az édesanya harminc év alatti, a kérelmezők 57 százaléka gyermektelenként, 36 százaléka egy, hat százaléka két, egy százaléka pedig három vagy több meglévő gyerek mellett kérte a csok pluszt. A házaspárok mintegy fele egy, másik fele pedig kettő vagy több gyermeket vállalt a támogatás igénybevételekor.

Az egy gyermeket vállalók átlagosan 23 millió, a két gyermeket vállalók 29 millió, a nagycsaládot tervezők pedig 44 millió forint összegben igényeltek kölcsönt.

Hornung Ágnes a távirati iroda szerint kiemelte: az adatok alapján a családok mernek gyermeket tervezni, vállalni és belevágni az otthonteremtésbe, mert a kormány biztonságot és kiszámíthatóságot ad nekik, a háborús helyzetben is megvédi őket, valamint megvédi és bővíti a családtámogatásokat is.

– A szintén januárban bővített falusi csok iránt május végéig ötezer házaspár érdeklődött, közülük 2500-an nyújtottak be kérelmet átlagosan nyolcmillió forint összegben, így a falusi csok esetében a befogadott kérelmek összege húszmilliárd forint – ismertette az államtitkár. Beszámolt arról is, hogy az igénylések hét százalékát új családi ház építésére vagy vásárlására, 56 százalékát használt ingatlan korszerűsítéssel vagy bővítéssel egybekötött vásárlására, 36 százalékát pedig a meglévő korszerűsítésére vagy bővítésére nyújtották be. Az államtitkár úgy fogalmazott, a falusi csok betölti rendeltetését, hozzájárul a kistelepülések lakosságmegtartó erejéhez és a vidék megújulásához.