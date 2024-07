Nem húz jól a világ járműipara

A Tesla után a Ford is elkeserítette a befektetőit, a detroiti autógyártó-óriás árfolyama 11 százalékkal zuhant a szerdai amerikai piaczárást követően kiadott negyedéves gyorsjelentésében foglaltakra reagálva. Ez még nem tragikus a gigacégnél, de a trendekkel mutatkoznak a problémák. Ez nem más, mint az elektromosautó-piaci eladáscsökkenés. A Ford például ezen a területen csökkentette a fejlesztések ráfordítását.

Fotó: AFP

A megváltozott kereslethez alkalmazkodva a Ford is beállt a sorba, és a villanyautó-piacon tapasztalt Tesla- és kínai dominancia elől kitérve inkább a hibrid hajtásra helyezi át a fókuszt.

Ez ugyanis Észak-Amerikában újabban nagyon „trendi” lett, az eleve ebben utazó Toyota egyes modelljeire például akár egy évet is hajlandók várni az amúgy ilyen téren elkényeztetett, hatótávparától szenvedő amerikaiak.

A Peugeot–Citroën SA és a Fiat–Chrysler fúziójából létrejött autógyártó-óriás is profitcsökkenésről számolt be. A cégóriás Észak-Amerikában égette meg magát, ahol 838 ezer autót eladott ugyan, de ez 185 ezerrel kevesebb az egy évvel korábbinál. Európában 91 ezerrel maradt a bázis alatt az eladás, ami ugyancsak nem kimagasló eredmény. Mindenesetre a cég Észak-Amerikára akar koncentrálni, hogy egyenesbe jöjjön, ami egy kicsit azt is mutatja, hogy a globális autóipari turbulenciát az USA fogyasztóinak inaktivitása generálja.

Ebben egyébként nagyrészt benne van az is, hogy a vásárlókat nagyon elbizonytalanítja az e-autók jövője. Magyarán, olyat nem akarnak venni, de közben a régi hajtásláncok jövőjében sem bíznak igazán.

Nem úgy Kínában: az ország vezetése gáláns támogatásokkal járul hozzá autóiparának fejlődéséhez. A csütörtökön ismertetett új szabályok szerint a régi autók leselejtezését és egyidejűleg egy új, elektromos vagy hibrid jármű vásárlását a korábbi összeg duplájával támogatják, holott tavaly év elején még az állami támogatások kivezetéséről döntöttek, mondván, a piac már elég erős és érett ahhoz, hogy a saját lábán is megáll. Nem így lett. Annak ellenére sem, hogy a kínai piacon az autók épp fel annyiba kerülnek, mint Európában.

Peking az ország fogyasztásának növelésére ösztökéli polgárait, a gazdaság ugyanis lassabb ütemű bővülési pályára állt a pandémiát követően, s már az ötszázalékos GDP-növekedést is megbecsülik arrafelé. Az autóeladások sem húzzák már a felfelé hajló ívet, mint korábban. A világ legnagyobb autópiacán áprilisban 1,53 millió (5,47 százalékkal kevesebb) autót adtak el. Májusban 1,77 százalékkal volt kisebb a forgalom, és júniusban 6,81 százalékkal szakadt be az újautó-eladások piaca. Ezen belül egyébként az elektromos vagy hibrid hajtású kocsik tartják még magukat, de a jelek szerint nem árt egy kis ösztönzés.

Döcög a szekér a Mercedesnél is, amely profitfigyelmeztetéssel lepte meg a piacot a péntek reggel kiadott negyedéves gyorsjelentésében, ezzel csatlakozva a másik ikonikus német prémium- és luxusautó-gyártó céghez, a Porschéhoz.

A cégek érvei hasonlók: a kereslet megcsappanása, különösen az eladásokban jelentős hányadot képviselő ázsiai térségben.

A Mercedest ráadásul szokatlan módon minőségi problémák is hátráltatták a kiemelt piacán. Kínában visszahívást rendeltek el, ez merőben szokatlan a cég egyes típusainál. A stuttgarti székhelyű cég a modellváltás nehézkességével is magyarázta, hogy árbevétel-arányos korrigált profitrátája az idei üzleti évben nem éri el a megcélzott sáv felső határát, vagyis a 12 százalékot, s a 10-11 százalékos tartományban marad.

Európában ugyanakkor szinten maradtak az eladások. A 317 600-as mennyiségből derekasan kivették a részüket a britek, az ott eladott 50 700-as kontingens 35 százalékkal nagyobb a tavalyinál.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)