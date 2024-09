Mélyponton az infláció, élmezőnyben a beruházási ráta

Augusztusban az egy évvel korábbiakat átlagosan 3,4 százalékkal meghaladták, júliushoz viszonyítva átlagosan nem változtak a fogyasztói árak – közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A kormány már a múlt évben sikeresen letörte, majd tartósan alacsony szintre szorította vissza a háborús helyzet és a szankciók miatt megugrott inflációt, amelynek mintegy nyolcvan százaléka kínálat oldali volt – nyilatkozta Nagy Márton. A nemzetgazdasági miniszter jelezte: az infláció alacsony szinten tartása érdekében a kormány továbbra is fenntartja az olyan célzott és hatékony intézkedéseket, mint az online árfigyelő rendszer, amely

2023. július 1-je óta jelentős mértékben hozzájárul a kiskereskedelmi verseny élénkítéséhez és az infláció ellenőrzés alatt tartásához.

Noha kötelező akciók már nincsenek, az árfigyelő továbbra is hasznos ösztönzője a valódi árversenynek

A tárcavezető felhívta a figyelmet arra, hogy a tartósan alacsony infláció kiszámíthatóságot és a magas bérnövekedésnek köszönhetően reálbér-növekedést jelent, így az egyaránt jó a családoknak és a vállalkozásoknak is.

Az Európai Bizottság szerint nem okoz problémát az orosz gáz kivonása

Az Európai Unió teljes mértékben elkötelezett az orosz gáz fokozatos kivonása mellett, ez ugyanis megtehető anélkül, hogy kihívást jelentene Európa energiaellátásának biztonságára – jelentette ki az energiaügyekért felelős uniós biztos az energiaunió helyzetéről szóló 2024-es jelentés bemutatásakor. Brüsszeli sajtótájékoztatóján Kadri Simson közölte, az Európai Unió a tagállamokkal közösen az Ukrajnán keresztül érkező, Oroszországból származó gáz tranzitjára vonatkozó megállapodások lezárására törekszik, szavai szerint ugyanis az EU képes létezni anélkül, hogy gázellátása az ukrán tranzitútról származna. Az importált orosz gáz mennyisége egyébként harmadára esett vissza.

Munkáshitel: végzettség nélküli fiatalokat is támogat a kormány

Legkésőbb jövő év elejétől azok a fiatalok is támogatott hitelhez jutnak, akik számára nem elérhető a diákhitel, hiszen már 17-18 éves koruk óta dolgoznak. A munkáshitel felvételéhez nem lesz szükség arra, hogy szakmunkás-végzettsége legyen a fiatalnak. A kölcsön a szakemberek önállósodását segíthetné, továbbá a vállalkozásuk elindításához is hozzájárulhatna.

Június végén elsőként Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke beszélt a Világgazdaságnak egy olyan hitelprogram létrehozásáról, amely bizonyos életkor alatti, végzett szakmunkásoknak nyújtana szabad felhasználású hitelt, hogy meg tudják teremteni a legmegfelelőbb életkörülményt maguknak, illetve el tudják indítani a vállalkozásukat. Parragh ezt azzal indokolta: nem engedheti meg egy ország magának, hogy az ifjúság színe-java külföldön kezdje a pályáját.

A várhatóan több millió forintos szabad felhasználású kölcsön

lehetővé teheti a fiatal szakemberek önállósodását,

a mobilitásukhoz szükséges jármű megvásárlását,

lakóhelyük biztosítását,

egyéb eszközök vásárlását,

segíthet lakhatásuk megoldásában,

valamint támogatást nyújt családalapítás esetén.

Az IMF is támogatja a magyar EU-elnökség célkitűzéseit

A Nemzetközi Valutaalap szerint a magyar gazdaság növekedése az uniós rangsor élmezőnyében lehet jövőre – jelentette ki Varga Mihály, miután hivatalában fogadta a budapesti uniós pénzügyminiszteri csúcsra meghívott előadóként érkező Kristalina Georgievát, az IMF vezérigazgatóját. A pénzügyminiszter kiemelte:

az IMF is támogatja a magyar EU-elnökség azon célkitűzését, hogy az unió fokozottabban segítse az adósságkezelésben az alacsony jövedelmű, a migrációt tekintve jellemzően küldő országokat.

A tárcavezető elmondta, hogy az alacsony jövedelmű országok sérülékenysége olyan globális probléma, ami kihat az egész világgazdaságra.

Varga Mihály kiemelte: az utóbbi években új alapokra helyeztük hazánk és az IMF kapcsolatát, ma már egészen más keretek között vehetünk részt többek között a Nemzetközi Valutaalap közgyűlésén is, mint a 2008 körüli időszakban.

A kormány minden lehetséges segítséget megad a barlangfürdő újjáépítéséhez

Kormányzati munkacsoport alakul a Miskolctapolcai Barlangfürdő újjáépítése érdekében

Eredményes volt Tóth-Szántai József, Miskolc megválasztott polgármesterének budapesti tárgyalása Nagy Márton gazdasági miniszterrel – írja a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei hírportál. A lap beszámolt róla, hogy kormányzati munkacsoport alakul a barlangfürdő újjáépítése érdekében.

A nemzetgazdasági miniszter arról biztosította a megválasztott polgármestert, hogy a kormány minden lehetséges segítséget megad a barlangfürdő újjáépítéséhez, hiszen a kieső turisztikai bevételek mellett az ott dolgozók családjának megélhetése is veszélybe került. A fürdő a helyreállítási munkálatok miatt kényszerszünetet tart, vendégeket nem tud fogadni.

Mint a Magyar Nemzet beszámolt róla, a barlangfürdőt sújtó tűzeset jelentős sokk volt a helyi lakosoknak és a turisztikai szakembereknek egyaránt. Úgy tudni, a tüzet elektromos zárlat okozhatta.

Beruházásokban az európai élmezőnyben Magyarország

A magyar gazdaság kifejezetten jól áll az Eurostat adatai alapján a beruházási ráta tekintetében, olyannyira, hogy a tavalyi évben csupán három ország előzte meg hazánkat ezen a területen. Magyarországot tavaly ezen a téren három uniós tagállam, Észtország, Csehország és Románia előzte meg.

A magyar gazdaság dobogóról éppencsak lemaradó teljesítményét érdemes annak a fényében is nézni, hogy például a német, az olasz és a spanyol ráta még az uniós átlagot sem érte el, míg hazánk rávert a régiós államok többségére, így Ausztriára, Lengyelországra és Szlovákiára is. Ennek fontosságát kiemeli, hogy Mario Draghi versenyképességi jelentése szerint is a beruházások hiánya okozza az uniós gazdaságok lassulását, ezért hiányzik 800 milliárd eurónyi beruházás az európai gazdaságból.