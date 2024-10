Eltűnik az egyik legnagyobb csomagszolgáltató Magyarországról

Most azonban a Forbes megtudta, hogyan tovább. Az már biztosnak tűnik, hogy Bengyel Ádám, a Foxpost társalapítója marad a vezérigazgató, és a továbbiakban is számítanak minden packetás és foxpostos munkatársra, ami azt jelenti, hogy senkinek a munkája nincs veszélyben. Kiderült az is, hogy nagy változások az idén már nem várhatók, a cél egyelőre az, hogy a karácsonyt mindenki túlélje nagyobb veszteségek nélkül.

Tájékoztattak arról is, hogy a Foxpost nevét fogják megtartani, de nem azért, mert a megrendelők ki vannak akadva a hosszas szállítási idő miatt a Packetára, hanem márkaismertségi okokból döntöttek a Foxpost név mellett. A biztonság kedvéért azért rá is kérdeztek, és azt a választ kapták, hogy

a két dolognak semmi köze egymáshoz.

Szolgáltatók tehát jönnek-mennek, de a Foxpost marad, a trükk annyi, hogy a Packeta csomagküldő dobozait átmatricázzák, a szolgáltatást pedig a Packeta viszi tovább.