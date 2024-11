Ha törik, ha szakad, ez az üzletlánc biztos, hogy kinyit december 24-én

Ez azt jelenti, hogy az Auchan saját pékségei ezért 24-én reggel is sütnek, és a többi részlegre, például a zöldség-gyümölcs osztályra is új áru érkezik. Figyelnek azonban a munkatársaik szükségleteire is, ugyanis a jogszabályban rögzített 14 óra helyett csak délig lesznek nyitva az áruházak, hogy

a december 24-én dolgozó munkatársak is időben hazaérjenek szeretteikhez.

Ezzel szemben a Lidl nem nyit ki december 24-én Magyarországon, azonban december 23-án meghosszabbított, este tíz óráig érvényes nyitvatartással működik majd országszerte. Bővebben alább írtunk róla.