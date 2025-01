Megkezdődött az idei szja-szezon

Már elérhetők a friss szja-bevallási információk a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján, Ügyfélkapu+ vagy DÁP-azonosítást követően március 15-től bárki hozzáférhet saját bevallási tervezetéhez az eSZJA-oldalon – tájékoztatott az adóhatóság csütörtöki közleményében.

A bevallási kötelezettség teljesítése a NAV szja-bevallási tervezetével a legegyszerűbb, ami a magánszemélyeken kívül az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfafizetésre kötelezett magánszemélyek részére is elérhető – írták.

Emlékeztettek: a korábbi évekhez hasonlóan az előző évre vonatkozó bevallások tervezetét idén is elkészíti az adóhatóság, de akik maguk készítik szja-bevallásukat, azok ezt a 24SZJA-bevallás webes kitöltőprogramon tehetik meg. A papíralapú kitöltéshez az üres bevallási nyomtatvány és a kitöltési útmutató a NAV honlapján, illetve a NAV ügyfélszolgálatain érhető el.

Ügyfélkapu+ vagy DÁP-azonosító hiányában az ügyfelek március 17-ig kérhetik a tervezet postázását telefonon a 1819-es hívószámon vagy levélben – hívták fel a figyelmet. A postázás igényelhető úgy is, hogy az ügyfelek adóazonosító jelüket és születési dátumukat a 06-30/344-4304-es telefonszámon, szöveges üzenet formájában megadják az SZJA (szóköz) adóazonosítójel (szóköz) ééééhhnn formában. Az szja-bevallási tervezet megtalálható még a NAV honlapjáról elérhető webűrlapon és a BEVTERVK formanyomtatványon is. Az szja 1+1 százalékának felajánlásáról a korábbi évekhez hasonlóan idén elektronikusan és papíron is lehet rendelkezni. Az szja-bevallási és befizetési határidő egységes, valamennyi adózó számára 2025. május 20. – közölte a NAV.