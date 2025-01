Most érdemes építőanyagokat vásárolni

Egyelőre nem vagy csak minimális mértékben árazták át az építőipari termékeket az építőanyag-kereskedők, de a költségek és a beszerzési árak emelkedése miatt elkerülhetetlen a legalábbis az inflációt követő áremelkedés – tudta meg a Világgazdaság. A korábbi évek tapasztalata szerint február–márciusban, majd második lépcsőben ősz környékén nyúlnak hozzá az építőanyag-gyártók az építőanyagok árához. Az éves árváltozást öt-nyolc százalék közé prognosztizálja terméktől függően Juhász Attila, az ÉVOSZ magyar építőanyag-kereskedelmi tagozat és az Újház Zrt. igazgatóságának elnöke.

A szakember jelezte: érdemes most bevásárolni annak, aki teheti, és van hol tárolnia az anyagokat, mert mind a hazai építőanyag-gyártás, mind a kereskedelem nagyban függ az importalapanyagoktól és -termékektől, az euróárfolyam mozgásában rejlő kockázatokat és a normál inflációs hatásokat érdemes kiküszöbölni. Az átlagos drágulás egyes termékkörökben kiugró lehet, máshol átlag alatti áremelkedésre is van esély, a lehetőségeiket minden bizonnyal most veszik pontosan számba a potenciális megrendelők. Miután falazó- és hőszigetelő anyagokból az év első heteiben kismértékű keresletnövekedést tapasztaltak több kereskedésben, vélhetően mind a lakásépítés, mind a lakásfelújítás esetében várható, hogy az állami támogatások megmozgatják a piacot.

Ideiglenesen fel lehet használni idén a Szép-kártya-keret ötven százalékát is építőanyag-vásárlásra, ami éves szinten 200-250 ezer forintos tétel. Nagy ívű felújításra ez nem elég, de például egy zuhanykabin cseréjére, két-három szoba kifestéséhez szükséges festékre, a nappali melegburkolatának cseréjére elég lehet.

Futnak az otthonfelújítási programok is, ezeknek Juhász Attila elmondása szerint van érzékelhető hatásuk, keresik ezzel kapcsolatban az ügyfelek a kereskedéseket, érdeklődnek, vásárolnak.

Az állampapírpiacról várt százmilliárdok is élénkítőerővel hatnak majd, mind a vásárlások, mind az azzal és a meglévő ingatlanokkal összefüggő felújítások révén. A keresletnövekedés óvatos, de optimista becslések szerint 2025 második fél évében már számottevő lehet a lakossági szektorban, de a korábban elhalasztott, most induló társasházépítések révén is fokozatosan emelkedhet a megrendelésállomány.

További részletek itt olvashatók:

https://www.vg.hu/vilaggazdasag-magyar-gazdasag/2025/01/epitoanyag-most-erdemes-bevasarolni-meg-az-aremelesek-elott