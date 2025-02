A sérülékenyebb fogyasztók védelme az alapköve a GVH és az SZTFH együttműködésének

Bánki Erik, az Országgyűlés Gazdasági bizottságának elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a hatékony fogyasztóvédelem pozitívan hat a gazdasági növekedésre is. Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke hangsúlyozta: „A nemzeti versenyhatóság kiemelt figyelmet fordít a sérülékenyebb fogyasztók védelmére, akik gyakran kerülnek a szabályozott tevékenységekkel kapcsolatos jogsértések célkeresztjébe.”

Nagy László, az a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának (SZTFH) elnöke azt mondta: „A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságánál 2021 óta azon dolgozunk, hogy a cselekvő állam részeként megvédjük a magyar fogyasztók érdekeit, erősítsük hazánk energiaszuverenitását és innovatívan fejlesszük a felügyeletünk alá tartozó területeket.”

A Gazdasági Versenyhivatal 2024 februárjában indította útjára a Magyar Compliance Akadémiát azzal a céllal, hogy a vállalati megfelelést elősegítve erősítse a piaci versenyt, a versenyképességet és a gazdasági teljesítményt. A konferencia-sorozat első évada olyan témákat dolgozott fel, mint a megfelelés versenyképességben elfoglalt szerepe, a kartelljog hazai fejlődését és a kartellezők „jogvédelme”, illetve megvizsgálta a közigazgatási bíráskodás és a versenyjog kapcsolatát is.

A 2025. február 4-i „Szabályozott tevékenységek és fogyasztóvédelem a magyar emberek szolgálatában” címmel megrendezett konferenciáját Bánki Erik, az Országgyűlés Gazdasági bizottságának elnöke nyitotta meg, aki hangsúlyozta: „A fogyasztóvédelem egy olyan eszköz, amely biztosítja, hogy a magyar emberek – legyenek fiatalok vagy idősek, vidéken vagy városban élők – tisztességes bánásmódban részesüljenek a piacon. Egy erős fogyasztóvédelmi rendszer védi a vásárlókat a félrevezető reklámoktól, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatoktól, a silány minőségű termékektől és a méltánytalan szerződési feltételektől.”

Hozzátette: „A vásárlói bizalom kulcsfontosságú, hiszen, ha az emberek úgy érzik, hogy jogaik nincsenek megfelelően védve, kevesebbet költenek, ami negatívan hathat a gazdasági növekedésre. A fogyasztóvédelmi szabályozás hatékonysága közvetlen kapcsolatban áll a fogyasztók gazdasági aktivitásával, mely szerint az erős fogyasztóvédelmi intézkedések akár 5-7 százalékkal is növelhetik a lakossági fogyasztást hosszú távon” – világított rá Bánki Erik.

Rigó Csaba Balázs, a GVH és a Magyar Compliance Akadémia elnöke köszöntőjében kiemelte: „2025 a további gazdasági növekedésről és a magyar családok gyarapodásáról fog szólni. Az idei évben is folytatjuk az MCA rendezvény-sorozatunkat, mert a vállalkozások versenyjogi megfelelésének fontossága a felfelé ívelő időszakokban is fontos.” Hozzátette azt is, hogy „Mindig a fogyasztó az első, a tiszta verseny pedig a versenyképesség egyik legfontosabb feltétele.”

A rendezvényen a résztvevők megvitatták a szabályozott tevékenységek és a fogyasztóvédelem kapcsolódási pontjait és a hatékony együttműködés legfontosabb alkotóelemeit. Rigó Csaba Balázs hangsúlyozta: „A két fogalomkör elválaszthatatlan egymástól. Kötelességünk megvédeni a sérülékenyebb fogyasztókat, ebben pedig különösen fontos szerepet játszik a két hatóság közötti hatékony együttműködés.” Sérülékenyebb fogyasztói csoportok lehetnek az idősek, a betegek, a gyermekek, de ide tartoznak a családok, illetve például szerencsejátékokra fogékonyak vagy különböző szenvedélybetegek is.

Az eseményen tartott nyitóelőadásában Nagy László hangsúlyozta: „A mindennapi munkánk során arra törekszünk, hogy a felügyeleti tevékenységünkkel a legkorszerűbb és legszigorúbb eszközökkel védjük a magyar családok érdekeit – legyen szó akár a dohánytermékekkel, a szerencsejátékokkal vagy épp a kibertér biztonságával kapcsolatos kihívásokról.”

A GVH és az SZTFH az elmúlt években számos alkalommal működött együtt a magyar fogyasztók védelme érdekében. 2023-ban keményen csaptak le az ún. Elf Bar ellenes koalíció hatóságai a dohányzást imitáló eszközöket illegálisan forgalmazó vállalkozásokra. 2024-ben pedig illegális online szerencsejáték honlapokat tett elérhetetlenné a két hatóság.

A konferencián megtartott panelbeszélgetésben részt vett Gerlaki Bence, a Nemzetgazdasági Minisztérium adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkára, Téglásy Péter, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökhelyettese, Bak László, a GVH elnökhelyettese és a moderátorként Sipos Attila, a GVH főtitkára.

Borítókép: Rigó Csaba Balázs (Fotó: Csudai Sándor)