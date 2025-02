Még több vállalkozás juthat pénzhez

Módosultak a GINOP Plusz hitelprogramok, így még több kis- és középvállalkozás juthat hitelforráshoz. Az összesen tíz új, kedvező módosítás által például egyéni vállalkozók is pályázhatnak hitelre, de könnyebb lesz tárgyi eszközt is beszerezni a vállalkozásoknak – írta a Világgazdaság.

Még több kkv juthat hitelforráshoz

Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkár emlékeztetett: a tavaly ősszel indult Új gazdaságpolitikai akcióterv egyik kiemelt pillére a vállalkozások méretugrását elősegíteni hivatott Demján Sándor-program. Ezen keresztül a kormány összesen 1400 milliárd forint forrást juttat a gazdaságba. A program része az uniós programok felgyorsítása is, ezért módosítottak a GINOP Plusz KKV Technológia Plusz hitelprogramok feltételeit is.

Milyen változások történnek?

Az államtitkár elmondta, hogy megemelik az igényelhető hitelösszeget:

Budapesten kívüli projektek esetén százmillió forintról 150 millió forintra,

fővárosi fejlesztés esetén ötvenmillióról 75 millió forintra.

Tárgyi eszközök beszerzésére vonatkozóan száz százalék – szállítói – előleget nyújtanak az eddigi ötven százalékkal szemben, ezzel is támogatva a projektek megvalósítását – hívta fel a figyelmet Szabados Richárd. Eltörlik a minimális létszámra vonatkozó elvárást is, tehát alkalmazott nélküli cégek is pályázhatnak hitelre, egyéni vállalkozóknak is elérhető.

Jelenleg csak ingatlanátalakításra, -bővítésre, -felújításra és -korszerűsítésre használható fel a hitel. A módosítással a Budapesten kívüli projektek esetében megengedik az új ingatlan építését is. Törlik a tárgyi eszközökre vonatkozó VTSZ-korlátozásokat is, így kis túlzással bármilyen eszköz beszerezhető lesz a hitel keretében. A digitális eszközök arányát az összköltség maximum negyven százalékára emelik. Szintén fontos módosítás, hogy a projektek megvalósításának határidejét 18-ról 24 hónapra növelték, amely akár hat hónappal is meghosszabbítható.

Induló, egy teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások is jogosultak lesznek pályázni legfeljebb 25 millió forint erejéig.

Az egyéb elszámolhatósági belső korlátokat is összevonták, egyszerűsítették a projektek hatékonyabb tervezése érdekében. Az utolsó, de egyik legfontosabb módosítás, hogy azon vállalkozások is pályázhatnak, amelyek korábban már támogatásban részesültek a GINOP Plusz 1. prioritás felhívásai keretében. A módosított programok célja, hogy még könnyebben elérhető és még rugalmasabb finanszírozást biztosítsanak a hazai vállalkozások számára.