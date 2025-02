Meglepő a régiós élelmiszerár-körkép eredménye

Az elmúlt években Magyarországon az átlagos inflációnál csak az élelmiszerárak emelkedtek jobban, a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint két év alatt 50 százalékos volt drágulás, aminek következtében a kenyér, a cukor vagy a liszt ára mára a megfizethetőség határát súrolja. A Világgazdaság utánajárt, hogy ez mennyiben magyar jelenség, és hogy hogyan érintette a szomszédos országokat az inflációs sokk. Az interneten elérhető online webshopok alapján hat alapvető élelmiszer árát hasonlították össze a magyar árakkal.

Nem csak Magyarországon drágult a tojás

Noha az infláció tavaly lecsengett Magyarországon, 2024 végén volt pár olyan termék, amelynek az áremelkedése újabb lendületet vett, az egyik ilyen a tojás. A legtöbb hazai szupermarketben 90 forint alig található darabja, így a 10-es kiszerelésért simán elkérhetnek 1000 forintot. A szomszédos országok közül Horvátországban találtunk „olcsó” tojást, a Kauflandban éppen akciósan mindössze 1,59 euróba, azaz 650 forintba kerül 10 db. Vélhetően ettől drágábban kínálhatják déli szomszédainknál, erre utal, hogy a Konzumban 2,39 (975 forint) eurónál kezdődik a 10 db-os kiszerelés ára. Nagy különbségek ugyanakkor nem lehetnek régiós szinten, ha azt vesszük, hogy a román Auchanban 9 lejtől indul (736 forint), de inkább a 10-11 lej nagy átlagban, tehát ott is simán 900 forint egy 10-es csomag. A magyarnál valamennyivel drágább ugyanakkor a szlovák Tescóban, ahol 2,79 eurótól kezdődik tojás ára, ami 1138 forintnak felel meg.

A csirkemell ára nem szállt el

A csirkemell sokáig Magyarországon árstopos volt, utána jött némi drágulás, de talán nagy meglepetésre nem szállt el az ára, ahogyan előzetesen azt várni lehetett, így a legtöbb hazai szupermarketben éppen valamivel 2000 forint alatt is találunk. Bár rögtön hozzátesszük, ha valaki minőséget akar, itt is rendesen zsebbe kell nyúlni, a Mastergood csirkemelle az Aldiban 2600 forint.

A régiós körképből viszont az derül ki, hogy a csirkemell terén Magyarország még az olcsóbbak között van.

A szlovák Tescóban 6,35 euróba (2597 forint), a Metróban pedig 5,39 euróba (2204 forint) kerül egy kiló csirkemell. Bármennyire is olcsó Románia, ahova emiatt a határ mentén megindult a bevásárlóturizmus, ez a csirkemell árában nem tükröződik: az Auchanban és a Pennyben is 29,69 lej, 2425 forint egy kiló, igaz, ennél kevesebbért is hozzájuthatunk, ha nem is a legjobb minőségben. A csontos csirkemellet 20 lejért kínálják, ami mindössze 1634 forintnak felel meg.

Ami Horvátországot illeti, a magyarhoz hasonló árakkal lehet találkozni, a Konzumban, a Lidlben és a Plodinében egyszerre akciós a csirkemell és mindenhol 4,59 euróba, azaz 1870 forintba egy kiló. Ugyanakkor ez a legalsó határ, nem akciósan már egyből ugrik az ára, 5,59 euróra, azaz 2286 forintra.

A szlovák kenyér még mindig drága

Az elmúlt években a kenyér ára is jelentősen megemelkedett Magyarországon, a KSH adatai szerint 900 forint fölött van egy kiló fehér kenyér. Érdekes, hogy a kenyér ára nem 2023-ban szállt el, amikor a legtöbb élelmiszeré, hanem már előtte: 2021 decemberében még 450 forint volt egy kiló, 2022 decemberében már 900, tehát egy év alatt pontosan megduplázódott. Az árfigyelő adatbázis szerint ennek ellenére a nagy hazai áruházláncok árulnak 440 és 600 forintért fehér kenyeret, a legolcsóbb jelenleg az Auchanban, ahol 412 forintba kerül, de a Lidlben és az Aldiban is 438 forint.

Ugyanakkor az látszik, hogy az infláció miatt máshol is jelentősen drágult a kenyér. Horvátországban a Lidlben a 400 grammos félbarnáért kérnek el 0,49 eurót, 200 forintot, tehát a legolcsóbb kenyér is 500 forintba kerül kilónként, ettől csak drágábban árulják a többi szupermarketben. Ami viszont érdekes, hogy Szlovákiában a januári áfacsökkentés ellenére sem lett sokkal megfizethetőbb a kenyér: a Tescóban 3,4 euróba kerül a legolcsóbb kenyér kilós kiszerelésben, ez 1390 forint, igaz, club carddal 3,09 euró, már „csak” 1263 forint, míg a Kauflandban akciósan 1,44 euró, 588 forint, a rendes ára 1,7 euró, 695 forint.

Horvátországban és Romániában legolcsóbb a paradicsom

Az idényáras zöldségek hektikus mozgást írnak le az év közben, általában a paradicsom kerül a figyelem középpontjába, ami idehaza téli hónapokban 1300-1400 forintig is felmegy. Az árfigyelő adatbázis szerint február első napjaiban 1000 forinttól kezdődik a hazai nagy élelmiszerláncoknál a fürtös paradicsom kilója, így például az Aldi, a Penny és a Spar is ennyiért árulja pontosan.

Míg a magyar Tescóban 1299 forint az aktuális ár, a szlovák Tescóban 3,29 euró, 1345 forint, ugyanakkor a Kauflandban, ahol épp le van árazva, 1,89 euró, 773 forint az ára, amúgy itt is az eredeti ár 3,29 euró. Jó eséllyel a legolcsóbb paradicsomot a régiós országok közül Horvátországban találni, a Metróban 1,71 euróért kínálják akciósan, ez 700 forintnak felel meg. De valószínűleg ez sem ez az alapár, a Konzumban ugyanez 2,5 euró, 1022 forint. Szintén olcsóbbak között van Románia, ott az Auchanban 11 lej, 899 forint egy kiló paradicsom.

Ugyanaz a cukor Szlovákiában drágább, mint Magyarországon

Másfél éven keresztül volt hatósági áras a kristálycukor idehaza, 2023 júliusáig egy kiló 260 forintba került. Az árstop kivezetése nyomán aztán felugrott 447 forintra a KSH adatai szerint, azóta viszont korrigált, és már 400 alatt árulják. Egyébként mintha összebeszéltek volna a hazai szupermarketek, szinte mindenhol egységesen 369 forintba kerül egy kiló kristálycukor.

Horvátországban a Konzumban pontosan 1 euró, azaz 409 forint. A Plodinében csak azért olcsóbb, és 0,75 euró (306 forint), mert épp akciós.

Szlovákiában a Tescóban szintén 1 euró egyébként ugyanaz a saját márkás termék, mint ami magyar Tescóban is megtalálható, tehát 40 forinttal olcsóbb a magyar cukor.

Romániában az Auchanban 4 lejbe, azaz 326 forintba kerül a kristálycukor, a Kauflandban 4,39 lejbe (358 forint).

Romániában a legdrágább a tej

Végezetül a tejet hasonlítottuk össze, abból is a 2,8 százalékos UHT-t, amelynek ára Magyarországon az alapaára 369 forint, a Lidl, Penny, Aldi, Tesco és Spar is ennyiért kínálja a Riska, Dunatej és S-Budget márkákból. A horvát Konzumban a legolcsóbb tej 0,8 euróba, 327 euróba kerül, az Intersparban és a Kauflandban már 0,94 euró, 384 forint. Mint említettük a szlovák Tescóban drágább ugyanaz a királycukor, mint a magyarban, a tejnél fordul a kocka: a magasabb zsírtartalmú, 3,5 százalékos tej 0,9 euró akciósan, 368 forint. Ezzel szemben a magyar Tescóban ugyanaz a saját márkás termék 419 forint, tehát 50 forinttal drágább. Meglepő módon a legdrágább tej árakkal Romániában találkozhat a vásárló. Az Auchanban 6 lejnél (490 forint) kezdődik a 3,5 százalékos UHT tej ára, a Pennyben pedig az alacsonyabb, 1,5 százalékos zsírtartalmú kerül majdnem annyiba, 4,69 lejbe (391 forint), mint idehaza a 2,8 százalékos tej.

Nem kirívó a magyar élelmiszerár-emelkedés a régióban

Összegzésül a cikk megállapítja, hogy bár jelentősen emelkedtek az élelmiszerárak Magyarországon, a szomszédos országokhoz képest nem látni lényeges eltérést az árakban. Ebben az összehasonlításban elsősorban a legolcsóbb termékeket nézte a lap, azonban nyilvánvaló, hogy ennél jóval árnyaltabb egy bevásárlói kosár összeállítása, nem feltétlen csak a legolcsóbbat és legrosszabb minőségű termékeket vásároljuk meg. Tehát végeredményben ugyanúgy sújtotta a teljes régiót az elmúlt évek brutális áremelkedése.