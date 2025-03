A horvát gazdák is bajban vannak az olcsó ukrán gabonaimport miatt

Tíz százalékka nőtt tavaly Horvátország élelmiszerimportja az előző évhez képest, így 4 milliárd forintot tett ki 2024-ben.. Az elmúlt évben ráadásul jelentős mértékben megnőtt a harmadik országokból, főleg Ukrajnából behozott termékek aránya is. Az olcsó, a legtöbb esetben rossz minőségű termékek pedig, akárcsak a régió többi országában, ott is leszorították az árakat, ami a horvát gazdáknak azért is óriási gond, mert tavaly súlyos aszály pusztított az országban – írja a Világgazdaság.

A száraz időjárás miatt tavaly 125 millió tonna búza termett, ami 15 százalékkal elmarad a megszokottól. A kukorica esetén még ennél is nagyobb az eltérés, 2024 őszén ugyanis 160 millió tonnát arattak le a szlavóniai gazdák, ami 20 százalékkal marad el a sokéves átlagtól.

A termékek ára azonban a növekedő termelési költségek és a termőföldek drágulása ellenére folyamatosan csökken.

2021-ben egy tonna búzáért 245 eurót fizettek a horvát malmok,

2024-ben már csak 175 eurót.

A kukorica esetében pedig

a korábbi 230 eurós ár helyett

most csak 150 euró körüli összeget adnak tonnánként.

De az árzuhanás minden terméknél megfigyelhető.

A gazdákat emellett különösen felháborítja az, hogy bár tőlük kevesebbért vásárolják fel a termést, a boltokban minden egyre drágább. A rossz anyagi helyzet miatt a gazdák egy része nem tudja, hogy miből fedezi a tavaszi vetés költségeit. A megoldást a kormánytól várják, azt szeretnék elérni, hogy az illetékes minisztérium hozza előre a területi alapú támogatások kifizetését, és lépjen fel az Ukrajnából beáramló termékek ellen.