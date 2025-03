A tejtermékeknél különösen magas árréssel dolgoznak a boltok

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Orbán Viktor kedden jelentette be, hogy a kormány harminc alapvető élelmiszer esetén árrésstopot vezet be. Ennek értelmében minden olyat terméknél, ahol az árrés elszállt, az árakat csökkenteni kell úgy, hogy a fogyasztói ár maximum tíz százalékkal haladja meg a beszerzési árat. Az intézkedés jövő hétfőtől, március 17-étől lép életbe és a tervek szerint május 31-éig marad hatályban.

A miniszterelnök elfogadhatatlannak nevezte, hogy bizonyos termékek esetében a kereskedők brutális árréssel dolgoztak. Orbán Viktor elmondta: a túlzó áremelések megfékezése érdekében tárgyalásokat folytattak az elmúlt napokban a kereskedelmi láncok képviselőivel, de ezek az egyeztetések nem vezettek eredményre, ezért döntött a kormány az árrésstop bevezetése mellett.

A lépés a számokat látva egyértelműen indokolt, a kiemelkedően magas árrés különösen a tejtermékeknél szembetűnő.

A Központi Statisztikai Hivatal és az Agrárközgazdasági Intézet adatai alapján idén januárban

a tejföl esetében 128,9 százalékos volt az eltérés a beszerzési és a fogyasztói ár között,

a gyümölcsjoghurtnál ez 87,

a vaj esetében pedig 86 százalék.

Azaz a tejfölt átlagban több mint kétszeres áron adták a boltok ahhoz képest, amennyiért vették, de a gyümölcsjoghurtért és vajért is majdnem a beszerzési ár dupláját kérték el. A gyümölcsöshöz képest a natúr joghurton alacsonyabb, de még így is 74,9 százalékos árrést alkalmaztak, a túrót pedig 69 százalékkal árulták többért az üzletek a beszerzési árhoz viszonyítva.