Megőrzi a nyugdíjak vásárlóerejét a kormány

Januárban a kormány 3,2 százalékkal emelte a nyugdíjakat, amely közel két és fél millió nyugellátásban és nyugdíjszerű ellátásban részesülő számára jelentett érdemi segítséget– közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A januári emelés éves szinten összesen kétszázmilliárd forintot, egy átlagos öregségi nyugdíjas esetében a – 13. havi nyugdíj korrekciójával együtt – 97 500 forintot jelentett.

A kormány megőrzi a nyugdíjak vásárlóerejét / Fotó: Huszár Gábor

A törvény értelmében, ha szeptemberben az egész évre várható infláció a januári emelés mértékét meghaladja, novemberben – januártól visszamenőleges – korrekciót kell végrehajtani.

A kormány 2025-re vonatkozó várakozása 4,5 százalékra módosult, ezért novemberben 1,3 százalékos kiegészítő emelést alkalmaz, azaz a közel 2,5 millió nyugellátásban és nyugdíjszerű ellátásban részesülő számára 91 milliárd forintnyi kompenzációt fizet ki. Egy átlagos öregségi nyugdíjas számára a nyugdíjkorrekció miatti különbözet éves szinten – a 13. havi nyugdíj korrekciójával együtt – több mint 39 600 forintot jelent majd.

A kormány folyamatosan javítja a nyugdíjasok életkörülményeit

Ebből 36 550 forintot a novemberi nyugdíjával együtt, egy összegben, 3050 forintot pedig a december havi nyugdíjával, emelt összegben kap kézhez a nyugdíjas.

A kormány azon dolgozik, hogy olyan intézkedéseket hozzon, amelyek folyamatosan javítják az idősek életkörülményeit. Ennek érdekében a kormány megvédte a 13. havi nyugdíjat, így februárban összesen 536 milliárd forintnyi extra juttatás került kifizetésre a nyugdíjasoknak és a nyugdíjszerű ellátásban részesülőknek. Az áfa-visszatérítési program keretében lehetőséget biztosít az idősek számára, hogy az olyan alapvető élelmiszerek, mint

a zöldségek,

a gyümölcsök

és a tejtermékek

vásárlása után havonta 10-15 ezer forint erejéig visszakapják az áfát, ezáltal is csökkentve a mindennapi megélhetésük költségeit. Mindezek mellett a Vidéki otthonfelújítási program keretében akár hárommillió forint vissza nem térítendő támogatással hozzájárul, hogy a kistelepüléseken élő idősek korszerű, biztonságos és fenntartható otthonokban élhessenek. A kormány a jövőben is kiemelt figyelmet fordít a nyugdíjasok helyzetére, akik továbbra is számíthatnak a támogatásra és a megbecsülésre.