Autósok, figyelem: fontos határidő közeleg

Közeleg az április 15-i határidő, az autósok több mint fele már befizette a gépjárműadót, a 3,3 millió érintett közül 1,7 millióan – közölte az MTI-vel vasárnap a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Hétfőn és kedden a NAV Infóvonala hosszított ügyeletben várja a gépjárműadós kérdéseket – írták a közleményben.

Felhívták a figyelmet arra, a határidő kedden jár le, de nem érdemes halogatni a befizetést, hiszen – ha van Ügyfélkapu+ vagy DÁP -egisztráció – a NAV-mobilban bárhol, a nap bármely szakában rendkívül egyszerűen rendezhető a kötelezettség és öthavi részlet is kérhető.

Átutalással a 10032000-01079160 számlaszámra kell teljesíteni a fizetést, a közleményben pedig az adószámot vagy az adóazonosító jelet is fel kell tüntetni, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pedig regisztrálja a befizetést.

Április 14-én és 15-én a NAV infóvonala a 1819-es számon hosszított ügyelettel várja azok hívását, akik a gépjárműadó befizetése kapcsán kérnek segítséget. Tájékoztatás előzetes regisztráció nélkül is kérhető, a hívás ingyenes, ám fontos tudni, hogy a gépjárműadó összegéről csak azonosított hívás esetén adható információ.

Azt írták, ha valaki az adóösszegre kíváncsi, az a gépjárműadó-határozatban vagy néhány koppintással a NAV-mobilban nézheti meg. Az infóvonalon egyébként automata kiszolgálással, tehát ügyintéző nélkül kérhető csekk is. Tájékoztatásuk szerint aki a NAV-mobilos fizetés mellett dönt, hasznos segítséget kaphat a NAV rövid, közérthető kisfilmjéből, ami lépésenként mutatja be az alkalmazás első használatát és az fizetés folyamatát. A gépjárműadó számításának, befizetésének részletes szabályairól, a mentességekről a NAV honlapján, a 95-ös számú információs füzetből is lehet tájékozódni – olvasható a NAV közleményében.