Élénkebb szezon jöhet a nyaralópiacon is

A megelőző év azonos időszakához képest 2025 első negyedévében visszafogottabb kereslet mutatkozott a nyaralóingatlanok iránt a Velencei-tó és a Tisza-tó térségében. A Dunakanyarban ezzel szemben mérsékelt élénkülés volt tapasztalható. Bár a tranzakciószám a Velencei- és Tisza-tónál csökkent, az átlagos eladási árak emelkedtek, különösen a prémiumnak minősülő lokációkban – mondta el lapunk megkeresésére Szegő Péter, a Duna House pr- és elemzési szakértője. Hozzátette: a tranzakciószám csökkenése és a kínálat korlátozottsága alapján a piac továbbra is értékálló, prémium helyszínként kezeli a térséget.

Közeleg a szezon, az elmúlt két évnél nagyobb kereslet jöhet

Fotó: Shutterstock

A Velencei-tó térségében 2025 első negyedévében a keresleti oldal lényegében stagnált a 2024-es év azonos időszakához képest. Ennek ellenére az átlagos eladási ár mintegy húsz százalékkal, 46 millió forintról 55 millió forintra emelkedett. Az átlagos négyzetméterár közel harmadával nőtt, 2025-ben elérve a 700 ezer forintot a 2024-es 531 ezer forinttal szemben. Az eltérő százalékok kapcsán érdemes megjegyezni – amiről írtunk már –, hogy a házak alapterülete nagyobb, mint a lakásoké, az átlagos négyzetméteráruk viszont alacsonyabb.

És ahogy a Dunakanyar, már a Velencei-tó környéke is egyre inkább a fővárosi agglomeráció részévé kezd válni, az autópályának és a vonatközlekedés adta lehetőségeknek köszönhetően sokan ingáznak onnan. Az elmúlt 6-8 év trendje idén sem változott, ezt a területet 90 százalékban állandó lakhatás céljából keresik a családok, és csak a vevők mintegy tíz százaléka vásárol ingatlant üdülőnek a Duna House összesítése szerint.

Az Otthon Centrum szakértői tavaly 640 ezer forintos négyzetméterárat regisztráltak, és felhívták a figyelmet arra is, hogy Gárdony és Velence drágább, mint a túlparton elhelyezkedő Pákozd és Sukoró. Ennek megfelelően tavaly Gárdonyban 666 ezer, Velencén 530 ezer forint volt az átlagos négyzetméterár.

A Tisza-tó továbbra is kedvezőbb árakkal hódít, főként a csendesebb, természetközeli nyaralóhelyet keresők körében. A kínálat azonban itt mérsékeltebb, ráadásul sok az elavultabb állapotú nyaraló, amikre nehéz lesz jó áron vevőket találni – hívta fel a figyelmet a Duna House szakértője. Hozzátette: a felújított, jó állapotú ingatlanok iránt itt is fokozatosan nő a kereslet, (ezek magasabb négyzetméteráron is találnak gazdára), ami az árak enyhe emelkedéséhez vezethet a nyári hónapokban.

Az Otthon Centrum összesítése szerint a Tisza-tónál a tavalyi évben átlag 188 ezer forintos négyzetméteráron cseréltek tulajdonost a hétvégi házak. A térségben Abádszalók és Tiszafüred emelkedik ki a környékbeli kisebb települések közül, utóbbin negyedmillió forintos négyzetméterárat mértek tavaly.

A Dunakanyar térsége – különösen Szentendre, Visegrád, Zebegény és Nagymaros – továbbra is a legkeresettebb nyaralóövezetek közé tartozik. A Duna House 2024-es első negyedévi adataihoz képest itt idén közel hússzázalékos emelkedést mutatott a tranzakciók száma. Ezzel együtt az árak stagnálnak: bár az átlagos eladási ár 61,2 millió forintról 64,9 millió forintra nőtt, az átlagos négyzetméterár enyhén csökkent (648 ezer forintról 644 ezerre).

Az már most látszik, hogy az első negyedévben 28,6 százalékkal több nyaraló kelt el az Otthon Centrum kínálatában, mint a múlt év azonos időszakában, ami az utóbbi két évnél pörgősebb szezont vetít előre. A Duna House szakértője árnyaltabban fogalmaz, a Velencei-tónál korlátozott kínálatra számít, és arra, hogy a partközeli ingatlanok akár tíz százalékkal is drágulhatnak, míg a távolabbiak fele-kétharmadennyire. A Tisza-tó esetében élénkülésre számít, míg a Dunakanyarban stagnálásra. A várakozás oka, hogy egyre többen vannak azok, akik egész évben használható házat keresnek és a korszerűbb energetikájú ingatlanok iránt a nyaralópiacon is nagyobb a kereslet.