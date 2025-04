Megérkezett a piacra a magyar szamóca, mutatjuk, mennyibe kerül

Jó hírük is van, ugyanis már nem 5-6000 forintba kerül kilója, mint pár héttel ezelőtt. Hozzáfűzik, most az import, görög és olasz szamócáért is maximum 3500 forintot kérnek. A piacon két árusnál látott szamócát a Baon újságírója, és az árak jócskán eltérnek egymástól. Az egyik árusnál ugyanis 2700 forintba kerül kilója, míg a másiknál 4500 forintot kérnek érte. További részleteket a Baon cikkében olvashat.