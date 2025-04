Sokba kerülhetnek a kiskedvenceink, ha nem vagyunk körültekintőek

A kiszolgáltatott, beteg állat nagy lelki teher, és anyagilag is nagy teher lesz, ha a gazdája nem néz körül alaposan, és a legközelebbi állatorvosi rendelőbe viszi a házi kedvencet. Minden beavatkozást teljes áron kell megfizetni, így aki évekig megúszta az állatorvos felkeresését, vagy friss gazda, meglepődhet a tarifákon. A legjobb megoldás, ha az állat családba kerülésétől kezdve rendszeresen elkülönítünk egy összeget a kezeléseire, vagy kisállat-biztosítást kötünk. Az állattartás költségei nem csak a minőségi táplálékból és a játékokból állnak, az állatorvosi díj is jelentős tétel.

Aki alaposan körülnéz a szolgáltatók weboldalain és összehasonlítja az árakat, akár 20-30 százalékot is spórolhat az állatorvosi kezelés díján, a drága beavatkozásoknál ez már tetemes összeg is lehet. Az időről nem is beszélve, hiszen egy lábadozó állat ápolása miatt szabadságot is ki kell venni.

Budapesten egy kutya állatorvosi vizsgálatának díja rendelőnként és a vizsgálat típusától függően változik, de egy alapvizsgálat jellemzően 15-20 ezer forint között van. Ez az első vizsgálat, innen indulnak a további vizsgálatok, tesztek, labor, ultrahang, röntgen, illetve mindaz, amit szükségesnek tart a szakember.

Egy alapvizsgálat 8000–20 000 forint, állatútlevelet 10 000–20 000 forintért válthatunk ki, egy mikrocsip beültetése 8000–12 000 forintba kerül. Egy sima fültisztítás is 5000–8000 forint. A veszettség elleni oltás 11 000–12 000 forint lehet, a kombinált oltások ára 13 000–14 000 forint, míg a Lyme-kór elleni oltás 15 000 forint.

A pontos árak és szolgáltatások rendelőnként eltérhetnek, ezért érdemes előzetesen tájékozódni és időpontot egyeztetni a választott állatorvosi rendelővel. A felsoroltak alapszolgáltatások, tulajdonképpen egészséges kutyáknak. De mi történik akkor, ha ivartalanítani kell vagy megbetegszik az eb? Alapszabály: minden nagyobb beavatkozás előtt érdemes kérni egy kalkulációt, hogy ne legyen meglepetés a borsos számla. Azon se lepődjünk meg, ha rengeteg vizsgálatot ír elő az állatorvos, mindet meg fogja szakmailag indokolni. De a laikus kutyatartónak könnyen az lesz a benyomása, hogy egy egyszerű problémával jött, és soha nem érnek véget a vizsgálatok. A kutyatartók fórumaikon meg is jelenik a téma a lehúzós állatorvosokról, akik mindenre rábeszélik a lelkiismeretes, ám tájékozatlan gazdákat: sok vizsgálat, sok gyógyszer, sok vitamin. Érdemben laikusként vitázni nem lehet, marad a körültekintés.

Az ivartalanítás díja a kutya nemétől és méretétől függően alakul. Kis testű kan kutyáknál 35 000–75 000 forint, szukáknál 50 000–95 000 forint között változhat. Egy nagy testű kan kutya ivartalanítása 100 000, egy szukáé 130 000 forint is lehet.

A nagyobb műtétek árát az előzetes vizsgálatok, vérkép, ultrahang, szívférgességteszt, az altatás és az operáció díja adja. Ehhez jön a gyógyszerek ára. A hasi ultrahang 10 000–25 000 forint, a szívultrahang 30 000 forint is lehet. Az altatás ára attól függ, hogy injekcióval vagy gázzal történik-e, az ára 10 000–25 000 forint között lehet. Daganateltávolítás 30 000–90 000 forint közötti árban van, a sérvműtét hasonló, a császármetszés elérheti a 60 000–100 000 forintot is. Az összetettebb műtétek összköltsége elérheti a félmillió forintot is, mire meggyógyul az állat.

Az orvosi szaktudást és az asszisztenciát meg kell fizetni, és a magas működési költségek is megjelennek az árakban. A modern rendelőkben komoly műszerezettség van: ultrahang, röntgen, laborgépek, ezek üzemeltetése, karbantartása költségekkel jár. A rendelőkben használt és forgalmazott gyógyszerek, fertőtlenítők, kötszerek ára is folyamatosan emelkedik, ezért az állatorvosi díjak is emelkednek.

A gazda költségei egyetlen módon csökkenthetők: ha biztosítást köt a kutyára. Magyarországon a legtöbb kisállat-biztosítás csak az állat hét- vagy nyolcéves koráig köthető meg. Ez azt jelenti, hogy ha kutya már betöltötte ezt a kort, új biztosítást nem lehet rá kötni, viszont a régi érvényben maradhat. A biztosítás fedezi a váratlan és hirtelen felmerülő eseményeket, műtétet, kórházi ellátást egy bizonyos értékhatárig évente. Önrésszel is kell számolni, ez 10 000 forinttól 15 százalékig terjed. A fedezet összegében nagy eltérések lehetnek, 100 000–400 000 forintig. De fedezi azt is, ha a kutyánk másnak kárt okoz, illetve az elaltatás költségét is, ám nem terjed ki mindenre, így érdemes alaposan megvizsgálni, mit fedez az alapbiztosítás.

A kisállat-biztosítás éves díja 10 ezer és 80 ezer forint között van, az első összeg csak baleseti ellátásra nyújt fedezetet, míg az utóbbi akár teljeskörűen téríti a költségeket. Viszont a fiatal kutyák szerencsés esetben kevesebbet betegeskednek. Ahogy idősödik a kutya, egyre többe fog kerülni az ellátása. Erre a célra érdemes egy alapot elkülöníteni, és ott gyűjteni a várható kezelésekre, műtétre, jól fog jönni, ha baj van.

Európai viszonylatban a hazai állatgyógyászati ellátás ára a közepesen magas kategóriába tartozik, Csehországban és Lengyelországban valamivel alacsonyabbak a díjak, az északi országokban és Franciaországban magasabbak, mint idehaza. Míg Magyarországon egy kutya esetében a foghúzás 20 000–50 000 forint, Ausztriában ez 100–300 euró is lehet, Franciaországban pedig a 400 eurót is elérheti.