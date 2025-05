Adózók, figyelem! Ma éjfélig adható be az szja-bevallás

Fontos figyelmeztetést adott ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV): május 20. a személyijövedelemadó-bevallás határideje, éjfélig még teljesíthető a bevallás; aki eddig nem nézte meg és nem fogadta el a NAV által készített bevallási tervezetet, annak a határidő lejártával az automatikusan bevallássá válik.

Ez az automatizmus azonban nem vonatkozik az áfás magánszemélyek, az őstermelők és az egyéni vállalkozók bevallására

– tették hozzá, megjegyezve: rajtuk kívül okvetlenül érdemes átnézniük és kiegészíteniük a bevallást azoknak is, akik tavaly év közben adóelőlegükből nem érvényesítették a nekik járó kedvezményt, és most a bevallásban szeretnék ezt megtenni, akiknek fizetendő adójuk van, hiszen az adó befizetési határideje is május 20., ezután az összeg pótlékolódik, ráadásul az 1+1 százalékos rendelkezés tartozás fennállása esetén nem lesz érvényes, illetve, akiknek visszaigényelhető adójuk van, mivel május 20-ig egyszerűen, a bevallásban kérhető a kiutalás, csak arról kell dönteni, hogy postán vagy bankszámlára kéri a visszajáró összeget.

A közlemény szerint azért is érdemes átnézni a tervezetet, hogy az adózó ellenőrizze, minden 2024-ben megszerzett jövedelmét tartalmazza-e. A leggyakoribb jövedelemtípusok, amelyekről a hivatalnak nincs teljes körű információja, az a lakáskiadásból és az ingatlaneladásból származó jövedelem. Ennek bevallásában segít a NAV új fejlesztése, a kérdés-felelet mód. Az érintetteknek elegendő néhány egyszerű kérdésre válaszolni, és a program automatikusan kitölti a vonatkozó részeket a bevallásban.

Aki elektronikusan intézi bevallását, az eSZJA-felületen éjfélig teheti ezt meg, aki pedig papíron, annak ma postára kell adnia azt.

Papíralapú bevallásnál az aláírás is elengedhetetlen, enélkül a bevallás érvénytelen. Aki fel szeretné ajánlani adója 1+1 százalékát, az a civil szervezetnek szánt nyilatkozatát mindenképp küldje be, az egyházit elegendő akkor kitölteni, ha nincs korábban tett érvényes nyilatkozata, vagy változtatni szeretne rajta. A vallási közösség vagy a Nemzeti tehetség program számára szóló nyilatkozatot ugyanis a NAV mindaddig automatikusan figyelembe veszi, amíg nem jelöl meg másik kedvezményezettet, vagy nyilatkozatát nem vonja vissza.

A NAV központi ügyfélszolgálatai kedden hosszított nyitvatartással, reggel 8 óra 30 perctől 18 óráig várják az ügyfeleket. A NAV Infóvonala, az 1819 [külföldről +36 (1) 461-1819] is hosszabban, 8 óra 30 perctől egészen 20 óráig fogadja az általános tájékoztatást kérő telefonokat. A tervezet módosítása és beküldése online, az eSZJA-ban a legegyszerűbb, ehhez DÁP- vagy Ügyfélkapu+-regisztrációra van szükség, ami online szintén intézhető – áll a közleményben.