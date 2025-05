Európa élvonalában a magyar foglalkoztatottság, erősödik hazánk energiabiztonsága – heti összefoglaló

A kormányzati intézkedéseknek köszönhetően a magyar foglalkoztatottság Európa élvonalához tartozik. Az idei év áprilisában közel 4,7 millióan dolgoztak hazánkban, miközben a regisztrált álláskeresők száma további több mint kétezer fővel csökkent, a munkanélküliség mértéke pedig változatlanul az európai uniós átlag alatt van. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 áprilisában közel 4,7 millióan dolgoztak Magyarországon.

Európa élmezőnyében a magyar foglalkoztatottság

Fotó: Világgazdaság/Kallus György

A kormány márciustól ismét elindította a „Közfoglalkoztatásból a versenyszférába” programot, melynek célja, hogy a megfelelő motivációval és szakképzettséggel rendelkező személyek a versenyszférában találjanak munkát. A programban a kérelmezők elhelyezkedési juttatásban részesülhetnek, melynek köszönhetően eddig több mint húszezer fő helyezkedett el az elsődleges munkaerőpiacon. A kormány az 1,5 milliárd forint keretösszegű „Munkából munkába” programmal az elbocsátott munkavállalók mielőbbi elhelyezkedését is kiemelten támogatja.

Mindezek mellett a kormány a „Kkv-kapacitásbővítő támogatás 2.0” programban további közel 1700 fő elhelyezkedését segítheti, ily módon is támogatva a magas foglalkoztatottsági szint megőrzését.

Ez Brüsszel ajánlata Magyarországnak: pontosan elmondta Ursula von der Leyen embere, hogyan tiltják be az orosz gázt és kőolajat Európában

„Nem engedjük többé, hogy Oroszország fegyverként használja energiaexportját ellenünk, zsarolja tagállamainkat, és nem hagyjuk, hogy feltöltsék a háborús kasszát a Kremlben” – jelentette ki Dan Jorgensen energiaügyekért felelős uniós biztos szerdán Brüsszelben.

A biztos elmondta, hogy az EU kötelező nemzeti terveket kér a tagállamoktól az orosz gáz, olaj és nukleáris üzemanyag fokozatos kivezetésére, és ezeket már idén be kell nyújtani a biztonságos átmenet érdekében. Emellett szigorítják az orosz árnyékflottán keresztül érkező illegális olaj ellenőrzését, és új korlátozásokkal lépnek fel az orosz urán és más nukleáris anyagok importja ellen.

Közölte, hogy az EU többé nem hagy jóvá új szerződéseket orosz beszállítókkal, mivel az orosz gáz kivezetése egy tudatos politikai irányváltás a biztonsági kockázatok csökkentése érdekében. Hozzátette, hogy az Északi Áramlat gázvezeték jövőbeli használata nem képzelhető el, mivel az EU célja a saját, tisztább és megfizethetőbb energia előállítása gazdasági és stratégiai okokból.

Érezhető árcsökkenést mértek a Bankmonitor próbavásárlói a drogériákban

A Bankmonitor szakértői azt vizsgálták meg helyszíni árvizsgálaton, miként változtak az árréscsökkentéssel érintett drogériai termékek árai. A szakértők személyesen jártak egy Rossmann- és egy DM-üzletben, ahol az árréscsökkentés bevezetése előtt és után is alaposan felmérték a termékek árait. A vizsgálat során szúrópróbaszerűen választottak termékeket, figyelembe véve az alacsony, közepes és magas árkategóriákat egyaránt. Ugyanakkor a felmérés nem reprezentatív, hiszen csak két érintett drogéria egy-egy üzletében történt mintavétel. Az árréscsökkentés hatására az utántöltő borotvafej ára csökkent a legnagyobb mértékben, 67,79 százalékkal, a toalettpapír több mint egyharmadával, a szappanok 23,18 százalékkal kerülnek kevesebbe, míg a pelenka csupán 3,07 százalékkal lett olcsóbb. Ezek az adatok egyértelműen alátámasztják, hogy a bevezetett intézkedés érdemben hat a fogyasztói árakra.

Erősödik hazánk energiabiztonsága: az MVM segítségével szerez be azeri olajat a Mol

A Mol-csoport és az MVM-csoport olajkereskedelmi megállapodást kötött, hogy tovább diverzifikálja a térség, de különösen a tengertől elzárt Magyarország és Szlovákia ellátási portfólióját – közölte a Mol csütörtökön.

Az olajtársaság közleménye szerint az együttműködésnek köszönhetően a Mol évente akár 160 ezer tonnával növelheti finomítóiban az alternatív kőolaj mennyiségét. Mindkét cég a Baku–Tbiliszi–Ceyhan (BTC) kőolajvezetéken keresztül szállítja a törökországi Ceyhan terminálra a Kaszpi régióból származó nyersolaját, amely onnan kerül tovább Mol-csoport piacaira. Az azeri Shah Deniz mélytengeri földgázmezőben talált kőolajból minden hónapban átlagosan százezer hordónyi mennyiséget vásárol a Mol, hogy tovább diverzifikálja a régió ellátását. A két cég kereskedelmi együttműködése éves szinten körülbelül két tankerhajónyi azeri kőolajat jelent a régió számára – azon a havi egy szállítmányon felül, amit a Mol eddig is behozott a régióba. A két nagy magyar energetikai vállalat külföldi együttműködésének a pénzügyi előnyök mellett stratégiai jelentősége is van, mivel a közösen megtöltött hajók a magyar energiabiztonságot is szolgálják.

Elindult a Nemzeti Bajnokok hitelprogram – itt vannak a részletek

Megjelent a Ginop Plusz Nemzeti Bajnokok pályázati felhívás: 155 milliárd forint keretösszeggel elindul a Zöld- és digitális átállást célzó egyműveletes kombinált hitelprogram. A konstrukció a Demján Sándor-program részeként valósul meg, amelyen keresztül a kormány 2025-ben összesen több mint 1400 milliárd forint fejlesztési forrást juttat a gazdaságba. Az EU társfinanszírozásával most meghirdetett, kiemelt fontosságú (Pillér) pályázat célja, hogy támogassa a hazai exportáló és beszállító kis- és középvállalkozásokat technológiai, digitális és környezeti megújulásukban, ezáltal erősítve versenyképességüket.

Gázból és kőolajból is tovább nőtt a belföldi kitermelés az első negyedévben

Magyarország energiaszuverenitását és a magyar fogyasztók ellátásbiztonságát a lehető legnagyobb arányban a hazánkban elérhető forrásokra érdemes alapozni. Az importkitettség csökkentése érdekében a megújulók lendületes térnyerése mellett a fosszilis energiahordozók hazai kitermelését is fokozni kell. Idén januártól márciusig gázból és kőolajból egyaránt többet hoztak felszínre a magyarországi mezőkből, mint 2024 azonos időszakában – derül ki az Energiaügyi Minisztérium közleményéből. A földgáz esetében kis többlettel ismétlődött meg a tavalyi első negyedéves teljesítmény. A csaknem 480 millió köbméteres kitermelésből a legkedvezőbb adatot a március hozta, több mint 170 millió köbméterrel. Kőolajból mintegy ötödével emelkedett a mutató, kevesebb mint 250 ezer tonnáról majdnem 300 ezer tonnára. Itt is a negyedév utolsó hónapja volt a legerősebb, több mint 104 ezer tonnás eredménnyel.