Erősödik hazánk energiabiztonsága: az MVM segítségével szerez be azeri olajat a Mol

Az azeri Shah Deniz mélytengeri földgázmezőben talált kőolajból minden hónapban átlagosan százezer hordónyi mennyiséget vásárol a Mol, hogy tovább diverzifikálja a régió ellátását. A két cég kereskedelmi együttműködése éves szinten körülbelül két tankerhajónyi azeri kőolajat jelent a régió számára – azon a havi egy szállítmányon felül, amit a Mol eddig is behozott régióba. A két nagy magyar energetikai vállalat külföldi együttműködésének a pénzügyi előnyök mellett stratégiai jelentősége is van, mivel a közösen megtöltött hajók a magyar energiabiztonságot is szolgálják.