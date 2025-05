Akkor is fizet a MÁV, ha más a hibás

– A vármegye- és országbérletekre épülő új tarifareformmal olcsóbbá tettük a közlekedést, most az a célunk, hogy jobbá is tegyük – erről szól az a tíz miniszteri vállalás is, amelynek közös célja, hogy a közösségi közlekedés egyre többek számára váljon reális és vonzó alternatívává – olvasható a MÁV közleményében.

A tíz vállalás egyik legfontosabb pontja június 1-jén, vasárnap élesedik: ez a késési biztosítás, amely a húsz percet elérő vagy azt meghaladó késések után jár az utasoknak.

A késési biztosítás független a közlekedési módtól és attól is, hogy a lassúbb célba jutást mi okozta. Minden jegyet vagy bérletet vásárló utas megkapja a kompenzációt, mindegy, hogy vonatot vagy helyközi buszt vett-e igénybe, agglomerációs („kék”) Volán-buszokkal vagy épp HÉV-vel utazott-e.

A késést kiváltó ok sem számít:

a MÁV-csoport a késésekért objektív felelősséget vállal, így a jegyvásárlókat megillető pénzvisszatérítés, illetve a bérleteseket megillető százalékos kedvezmény akkor is jár, ha a húsz perc feletti késés nem a MÁV hibájából következett be – például baleset vagy az országhatáron túl összeszedett késés okozta.

A késési biztosítás érvényesítésének legkönnyebb és leggyorsabb módja az új MÁV+ applikáció, de az új szolgáltatás természetesen azoknak is jár, akik például pénztárban és készpénz ellenében vásárolták meg papíralapú jegyüket vagy bérletüket. Az adott járat húsz percet elérő késése esetén a menetjegy árának fele visszajár az utasoknak. A bérletesek pedig tízszázalékos kedvezménnyel vásárolhatják meg a következő azonos bérletüket, amennyiben a bérlet harmincnapos érvénytartama alatt legalább öt alkalommal minimum húszperces késést tapasztalnak.

A MÁV-csoport a 10.vallalas.hu oldalon részletes tájékoztatást, gyakorlati segítséget is nyújt a késési biztosítás kínálta lehetőségekről.