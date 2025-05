Kezdődik hazánk legnagyobb ökoturisztikai rendezvénysorozata

Magyarország tíz nemzeti parkja a Kárpát-medence legértékesebb, nemzetközi szinten is kiemelkedő tájait őrzi és mutatja be. Ezek a területek nemcsak természeti, hanem kulturális és identitásbeli szempontból is meghatározóak, valódi büszkeségei hazánknak. Az Agrárminisztérium közleménye felidézi, a nemzeti park igazgatóságok az elmúlt években jelentős fejlődésen mentek keresztül.

Minden nemzeti park kínál valamilyen programot

(Fotó: MTVA/Lehotka László)

Ma már 349 természetvédelmi bemutatóhely, 201 tanösvény, 63 bemutatóhely, 34 látogatóközpont, négy arborétum, hat tájház és negyven idegenforgalmi barlang várja az érdeklődőket.

A létesítmények közel fele szabadon, ingyenesen látogatható, így mindenki számára elérhetővé válik a természet csodája.

Sokrétű a nemzeti park igazgatóságok tevékenysége, kiemelt hangsúlyt kap az élőhelyek helyreállítása, a fajmegőrzés, az ismeretterjesztés, valamint az ökoturisztikai infrastruktúra fejlesztése is. Az elmúlt nyolc évben 75 új bemutatóhely létesült, és ma már 15 természetiskola várja a fiatalokat, ahol szakképzett pedagógusok vezetésével ismerkedhetnek meg hazánk élővilágával.

A parkok gazdasági motorjai is a térségnek, a helyi szolgáltatók, termelők, kézművesek számára új lehetőségeket teremtenek, hozzájárulva a vidéki életminőség javításához és a helyi munkahelyek bővüléséhez. A nemzeti parkok védjegyes termékei ma már 265 termelő 1350 kiváló minőségű termékét foglalják magukba, borok, lekvárok, mézek, kézműves alkotások, amelyek mind a helyi alapanyagokra, hagyományokra és fenntarthatóságra épülnek.

Minden park egyedi, izgalmas programokkal várja a látogatókat.

A Bükki Nemzeti Parkban például ősvilági túrán fedezhetjük fel a Miocén Park lenyűgöző múltját, míg a Duna-Dráva Nemzeti Parkban kenutúrán vehetünk részt, vagy szakvezetéses túrán járhatjuk be a különleges Szársomlyót. A Hortobágyi Nemzeti Park családi délelőttel, naplemente-túrával és csillagászati bemutatóval készül a Tiszakürti Arborétumban és a vadasparkban, a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban pedig kedvezményes barlanglátogatás, tavaszi erdőtúra és tematikus, biológiai sokféleséget bemutató nap várja az érdeklődőket. A Körös-Maros Nemzeti Parkban esti túrán, a Maros mentén ismerhetjük meg az éjjeli árnyak titkait, vagy részt vehetünk a Bihari táj napja rendezvényen. A Kiskunsági Nemzeti Park kincskereső programmal, a kurgánok rejtett értékeivel és különleges éjszakai, hőkamerás túrával készül Apajon, ahol a láthatatlan élővilág nyomába eredhetünk. Az Aggteleki Nemzeti Park idén ünnepli fennállásának 40. évfordulóját, ennek alkalmából kedvezményes barlangtúrákkal és születésnapi nyílt nappal várja a látogatókat. Ez kivételes lehetőség, hogy Magyarország legismertebb cseppkőbarlangjait testközelből fedezzük fel, miközben szakvezetők mesélnek a föld alatti világ titkairól és a park természeti értékeiről.

A Magyar nemzeti parkok hete nem csupán egy rendezvénysorozat, hanem egy valódi közösségi élmény, amely tudást, inspirációt és felejthetetlen pillanatokat kínál mindenkinek. A részletes programkínálat minden nemzeti park igazgatóság honlapján, valamint a www.magyarnemzetiparkok.hu/programok oldalon érhető el.