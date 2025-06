Az egekben az olajárak, a hazai kutaknál is további drágulás jöhet

Csaknem tíz százalékkal emelkedtek az olajárak péntek reggel, és öt hónapja nem látott magasságba ugrottak azt követően, hogy Izrael csapást mért Iránra, ezzel drámaian fokozva a feszültséget a Közel-Keleten, és felerősítve az olajellátás megszakadása miatti aggodalmakat. Ez világszerte hathat az üzemanyagárakra is – írja a Világgazdaság.

A Brent nyersolaj határidős jegyzése 6,29 dollárral, vagyis 9,07 százalékkal 75,65 dollárra ugrott hordónként. Az amerikai West Texas Intermediate (WTI) nyersolaj 6,43 dollárral, azaz 9,45 százalékkal drágulva hordónkénti 74,47 dolláron állt – írta a Reuters.

A péntek reggeli drasztikus áremelkedés mindkét olajfajta esetében a legnagyobb napközbeni mozgás volt az orosz–ukrán háború 2022-es kitörése óta, ami akkor az energiaárak megugrását okozta.

Izrael arról számolt be, hogy pénteken Irán nukleáris létesítményeit, ballisztikusrakéta-gyárait és katonai parancsnokait vette célba egy olyan hadműveletben, melynek célja annak megakadályozása, hogy Teherán atomfegyvert építsen. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök szerint a művelet annyi ideig fog tartani, amennyire szükség lesz ahhoz, hogy megszüntessék a fenyegetést.

Ez az izraeli támadás jelentősen megnövelte a geopolitikai bizonytalanságot, és megköveteli, hogy az olajpiac nagyobb kockázati prémiumot árazzon be az esetleges ellátási zavarok miatt

– írták az ING elemzői.

Ugyanakkor több olajpiaci szakértő is úgy gondolja, hogy most még korai lenne megmondani, hogy az izraeli légi csapás hatással lesz-e a közel-keleti olajszállításokra, mivel ez nagyban függ attól is, hogy Irán milyen formában torolja meg Izrael lépését, ahogy attól is, hogy az Amerikai Egyesült Államok beavatkozik-e. És úgy tűnik, hogy Washington egyelőre kivár. Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint Izrael egyedül cselekedett – írta a MarketWatch.

Magyarországon is aggódhatunk az üzemanyagárak miatt

Az olajárak ilyen mértékű emelkedése a magyar autósoknak is igencsak rossz hír, miután csütörtöktől már amúgy is ismét emelkedni kezdtek a nagykereskedelmi árak, ezzel egy egy hónapos kedvező tendencia ért véget az árak alakulásában.

A Holtankoljak.hu árfigyelő portál adatai szerint jelenleg a 95-ös benzin literjét 589 forintért, a gázolaj literjét pedig 585 forintért tankolhatjuk a magyarországi kutakon.

Az Izrael és Irán közötti konfliktus erre még rátehet egy lapáttal, ugyanis az globális olajárak emelkedése nagy valószínűség szerint a hazai üzemanyagárakban is igen hamar meglátszik majd.