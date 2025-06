Nemzetstratégiai jelentőségű védelmi ipari holdingvállalat jön létre

Magyarország változatlanul a béke pártján áll. A békéhez erő kell, amely elképzelhetetlen modern, innovatív és exportképes magyar hadiipar nélkül. Az N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt. (N7 Holding), valamint a 4iG Csoport leányvállalata, a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) ezért előzetes megállapodást kötött az N7 hadiipari holding piacképes részének értékesítéséről. A hadiipar piacképes részének eladását követően a termelés és az értékesítés továbbra is magyar kézben marad, amely elsődlegesen a magyar érdeket tartja szem előtt – írja szerdai közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Magyarország szuverenitása és biztonsága érdekében a jövőben olyan piaci alapon működő hadiiparra van szükség, amely garantálja a Magyar Honvédség ellátásbiztonságát, miközben képes a magas színvonalú termékek előállításával és értékesítésével a világpiacon is helytállni. Az exportpiacokon való egyre erőteljesebb részvétel képes csak biztosítani, hogy a magyar hadiipar is markánsabban részesüljön a megnövekedett nemzetközi védelmi megrendelésekből. Ez a modell szélesebb és könnyebb hozzáférési lehetőséget biztosít a most meghirdetett uniós fejlesztési programokhoz, és ezek hatására az egyre inkább élénkülő európai nemzetállami védelmi beruházásokhoz, köztük a német hadiipari programokhoz is. Ezt leghatékonyabban egy piaci szereplő képes végrehajtani. Továbbá a privát szektor az állami szektorral szemben – az államadósság növelése nélkül, a költségvetés terheinek csökkentése mellett – könnyebben tudja biztosítani a védelmi ipar fejlesztéséhez szükséges jelentős tőkebevonást.

Az állam kezében lévő N7 Holding a jövőben is birtokolni fogja a szuverenitást és ellátásbiztonságot biztosító gyártást és termelést végző kritikus infrastruktúrákat, míg a kapacitások hatékonyabb kihasználása és az exportképesség optimalizálása érdekében azok hasznosítása, azaz a termelés és értékesítés, az új többségében piaci szereplő által tulajdonolt vállalat feladata lesz, a meglévő infrastruktúra bérlésén keresztül.

A kétlépéses tranzakció során az N7 Holding – amely a Nemzetgazdasági Minisztérium felügyelete alá tartozó állami tulajdonú társaság – N7 Defence Zrt. néven új vállalatot alapít és a szükséges tulajdonosi és banki hozzájárulásokat követően apport formájában a társaságra ruházza a tranzakcióban érintett védelmi ipari leányvállalataiban lévő tulajdonrészét – közölte a 4iG Nyrt.

Az ügylet második lépésében a 4iG SDT adásvétel útján 75 százalék +1 szavazat arányú többségi tulajdont szerez az N7 Defence Zrt.-ben, míg az N7 Holding megtartja a fennmaradó, 25 százalék –1 szavazat részesedését.

A tranzakció becsült értéke 74,5–82,8 milliárd forint, a kritikus infrastruktúra – ingatlanok, gyárak, üzemek – nélkül, amelyek állami tulajdonban maradnak. A kritikus infrastruktúra használatáért a 4iG SDT tulajdonába kerülő N7 Defence Zrt. portfólió vállalatai bérleti díjat fizetnek – részletezi a társaság közleménye.

Az NGM felidézi: a védelmi ipar magánosítása, piaci szereplő általi működtetése nem példa nélküli az Európai Unió országaiban. Európa-szerte a többségi magántőke részvételével működnek a védelmi ipari holdingok – írja a közlemény, majd felidézi: a francia állam kisebbségi tulajdonos a Thales Groupban, az olasz állam is kisebbségi tulajdonrészt birtokol a Leonardo S.p.A.-ban, de a német–francia–spanyol Airbus SE-ben is kisebbségi az állami tulajdon mértéke. Mindezek mellett a portugál Ogma, a spanyol Indra, a Safran Group, a KNDS és a norvég Kongsberg csoport esetében is a vegyes tulajdonlás szolgálja egyszerre a nemzeti szuverenitás megerősítését, a technológiai innováció ösztönzését, valamint a gazdasági hatékonyság és a piaci versenyképesség növelését.

Az ügylet során felek az 2007. évi CVI. állami vagyonról szóló törvény és szigorú nemzetközi sztenderdek szerint járnak el. A kétlépéses tranzakció során az N7 Holding – amely a Nemzetgazdasági Minisztérium felügyelete alá tartozó 100 százalékos állami tulajdonú társaság – új vállalatot alapít, amelybe a piacképes cégek kerülnek.

A felek a következő vállalatok bevonását vizsgálják:

az Aeroplex Közép-európai Kft.,

a Rheinmetall Hungary Munitions Zrt.,

a Rheinmetall Hungary Zrt.,

a Hirtenberger Defence Systems Kft. (és leányvállalatait),

a Satys PSP Hungary Zrt.,

a Dynamit Nobel Defence Zrt.,

az Arzenál Fegyvergyár Zrt., Colt CZ Hungary Zrt.

és az Airbus Helicopters Hungary Zrt.

Az ügylet második lépésében a 4iG SDT adásvétel útján többségi tulajdont szerezhet az újonnan alapított vállalatban, amelyekbe az N7 összerendezte ezen piacképes cégeket.

A tranzakciót megelőzően 2024-ben, a Deloitte bevonásával teljes belső átvilágításon esett át a vállalat. Emellett az Ernst & Young Tanácsadó Kft., mint nemzetközi tanácsadó két körben értékelte a vállalatokat, amelyek alapján összesített értékük 74,5–82,8 milliárd forintra tehető. A hadiipar piacképes részének eladását követően a termelés és az értékesítés továbbra is magyar kézben marad, amely elsődlegesen a magyar érdeket tartja szem előtt. Fontos kiemelni, hogy a kritikus hadiipari infrastruktúra a jövőben is állami kézben marad, ideértve a gyárépületeket és az ipari parkokat, amelynek értéke meghaladja a 140 milliárd forintot.

Az új, többségében magánkézben lévő vállalatcsoport a legmodernebb technológiai megoldásoktól a tradicionális hadiipari termékekig terjedő, átfogó portfólióval léphet nemzetközi piacokra.

Az elmúlt évek fejlesztései regionálisan is számottevő kapacitások biztosításával alapozták meg a hazai védelmi ipar felkészültségét és pozícióját, az együttműködés révén pedig minden előkészület biztosított a magyar védelmi ipar következő fejlesztési szakaszához.

A tranzakció révén felgyorsulhat a hazai védelmi ipar fejlesztése és a Magyar Honvédség modernizációja, növekedhet a magyar hozzáadott érték a honvédelmi beszerzésekben. Az együttműködés lehetőséget teremt arra is, hogy a hazai védelmi ipar magas hozzáadott értéket képviselő szegmenseiben olyan innovatív fejlesztések valósuljanak meg, amelyek hozzájárulhatnak a védelmi exportkapacitások bővítéséhez, a versenyképesség növeléséhez az egyre növekvő európai piacokon, illetve új, magas szakképzettséget igénylő munkahelyek létrehozásához is. Mindezek hosszú távon a nemzetgazdaság növekedését, de mindenekelőtt Magyarország védelmi szuverenitását és a békét szolgálják – zárul a közlemény.