Növekvő családi kedvezmény: a több pénz nagyobb otthont is jelenthet

A statisztikai hivatal legfrissebb adatai szerint 2025 áprilisában a teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagos bruttó keresete 708 300 forint, míg a nettó átlagkereset 486 500 forint volt. Július 1-jétől azonban a családi adókedvezmény mértékének emelkedésével a gyermekes családok nettó jövedelme is növekszik:

egy gyermek esetén tízezer helyett havi 15 ezer forint,

két gyermeknél húszezer forint helyett gyermekenként havi 30 harminc forint,

három vagy több gyermek esetén 33 ezer forint helyett gyermekenként havi 49 500 forint marad a családi kasszában.

A Money.hu és az Ingatlan.com szakértői jelezték: a változásnak köszönhetően egy kétkeresős átlagkeresetű család legalább két gyermekkel egymillió forint fölötti havi nettó jövedelemmel számolhat. A bankok többsége ezen a jövedelemszinten már kamatkedvezménnyel nyújt lakáshitelt, amely akár 0,1–1,3 százalékkal is csökkentheti a felvett hitel kamatát – ez pedig húsz év alatt egy húszmilliós hitel esetében kétmillió forint megtakarítást is jelenthet.

A gyermeket nevelő családoknál jelentkező extra bevétel, ami akár több tízezer forint is lehet havonta, reálisan fordítható egy nagyobb, jobb elosztású vagy jobb lokációval rendelkező ingatlan vásárlására a meglévő helyett.

– A háromgyermekes családok jövő év elejétől realizálódó nettójövedelem-növekménye például önmagában elegendő lehet egy 13 milliós lakáshitel törlesztésére 20 éves futamidővel, a jelenlegi kamatkörnyezetben – emelte ki Korponai Levente, a Money.hu vezetője. Hozzátette, érdemes körültekintően bankot választani.

Jól látszik, hogy 13 millió forint nemcsak elméletben, hanem a gyakorlatban is kézzelfogható előnyt jelenthet a lakásvásárlóknak. Az Ingatlan.com adatai alapján a budapesti társasházi lakások esetében 13 millió forint átlagosan 9,5 négyzetméter ára. A XX. kerületben ezzel akár 15,5 négyzetméterrel nagyobb ingatlan is vásárolható – ez egy pluszszoba területe. Kertes házaknál a fővárosban az extra összeg 14,1 négyzetméter többletet jelenthet, de a XX. kerületben akár húsz négyzetméterre is elég. A vármegyeszékhelyeken társasházi lakásoknál a 13 millió forint átlagosan 16 négyzetméternyi alapterületet jelent. A legtöbbet Salgótarjánban kaphatunk érte, ahol ez 49 négyzetméternyi extrának számít, a legkisebbet pedig Debrecenben, ahol az árszintek a fővárosit közelítik.

Kertes házaknál átlagosan húsz négyzetméterre elegendő a többletforrás, Salgótarjánban akár 47 négyzetmétert, Debrecenben pedig 14,9 négyzetmétert nyerhetnek vele a családok.

Összefoglalva egy átlagos társasházi lakás esetében ez az összeg Budapesten jellemzően kilenc-tíz négyzetméterrel nagyobb ingatlant tesz elérhetővé, míg a főváros peremkerületeiben és a vidéki városokban ez a különbség akár 20-30, sőt egyes esetekben negyven-ötven négyzetméterre is rúghat.

– Ez egy teljes értékű pluszszobát, vagy akár egy nagyobb nappalit is jelenthet, ami a háromgyermekes családok életminősége szempontjából jelentős előrelépést hozhat – tette hozzá Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.