Egyéves az Uber, jön az új szolgáltatás

Az utas megnyitja ugyanazt az alkalmazást, amelyet a világon szinte bárhol használni tud. Megadja az úti célt, és miután egy közelben lévő sofőr észreveszi a rendszerben, fogadja rendelését. Ezt követően a sofőr felveszi az utast egy Uber Taxival, és eljuttatja a célállomásra. Budapesten hétköznapokon a délután 16 és 19 óra közötti időszak a legnépszerűbb, míg a legforgalmasabb napok a szombat és a vasárnap. Az utasok és sofőrök kivételes értékeléseket kapnak: a sofőrök 4,96, az utasok 4,95 átlagos értékeléssel rendelkeznek az 5-ből – írja közleményében az Uber.

Egy év alatt megtalálta a helyét Budapesten az Uber/Fotó: Fotó: NurPhoto via AFP

A vállalat közölte azt is, hogy az évforduló alkalmából egy különleges, szezonális terméket indít útjára Budapesten: az Uber Boatot, amely 15 perces városnéző hajóutakat kínál a Dunán. Az Uber Boat bevezetése alkalmából június 12–14. között az utazások a helyiek és a látogatók számára egyaránt ingyenesek. Június 15-től augusztus 31-ig egy út ára 30 000 forint. „Büszkék vagyunk arra, milyen dinamikusan tudunk új szolgáltatásokat és funkciókat bevezetni a budapestiek hatékonyabb városi közlekedése érdekében. Az Uber Boat bevezetése számomra személyesen is különleges élmény – London és Mykonos után Budapest az első főváros a régióban, ahol lehetővé tettük a város felfedezését a Dunáról” – mondta Kardos Eszter, az Uber magyarországi vezetője. A cég budapesti első évében nemcsak a taxizás, hanem az utazási élmény is megújult. A Lime e-rollerekkel használatának lehetősége mellett új szolgáltatások is megjelentek: az Uber Comfort tágas járműveket, fokozott kényelmet és személyre szabható preferenciákat kínál – például hőmérséklet-beállítást vagy beszélgetős/csendes utazási módot –, mindezt változatlan áron. Az Uber Green a fenntartható közlekedés új szintjét képviseli, kizárólag hibrid vagy teljesen elektromos járművekkel működik, így például lehetővé teszi a behajtást a Margitszigetre is.

Biztonsági szabályok az Ubernél

A biztonság továbbra is az Uber egyik legfontosabb prioritása. Az iparágban vezető biztonsági funkciók:

az anonimizált kommunikáció,

a PIN-kódos azonosítás,

a valós idejű tartózkodás megosztása,

a 24/7 magyar nyelvű ügyfélszolgálat és a sürgősségi elérhetőségek – mind hozzájárulnak a még biztonságosabb utazáshoz.

A 12 órás vezetési időkorlát bevezetésével az Uber új szintre emelte az esetleges fáradtságból adódó balesetek megelőzését és a sofőrbiztonságot Budapest közlekedési ökoszisztémájában. A vállalat ezen a héten hivatalosan is megkezdi Budapesten túli terjeszkedését: június 13-án Miskolcon is elérhetővé válik az Uber, így a borsodi megyeszékhely Magyarország második Uber-városa lesz.