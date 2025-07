Tovább erősödött a kiskereskedelmi forgalom

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 májusában a kiskereskedelmi forgalom volumene 2,1 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva, míg a megelőző hónaphoz képest 1,3 százalékkal mérséklődött. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 0,5 százalékkal, ezen belül az élelmiszer-kiskereskedelem 76 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzleteké 2,1 százalékkal növekedett – írta elemzésében a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Miközben a nem élelmiszer-kiskereskedelemben négy százalékkal nőtt az értékesítés volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Az adatok alakulására jelentős befolyással voltak a tavaszi ünnepek, így a húsvét és a pünkösd hatásai, ám egyértelmű, hogy a kiskereskedelmi forgalom és a szolgáltatások fogyasztása továbbra is bővülő tendenciát mutat. A kormány azon dolgozik, hogy fenntartsa ezt a pozitív trendet, amelyet júliustól tovább erősít a családi adókedvezmény megduplázásának első üteme, valamint a csed, a gyed, az örökbefogadói díj adómentessége. Októbertől a háromgyermekes anyák, januártól a 30 év alatti anyák, valamint a 40 év alatti kétgyermekes anyák adómentessége is mind-mind jelentősen hozzájárulhat a fogyasztás bővüléséhez. A kormány azonban itt nem áll meg, idén 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt biztosít 2–2,5 millió nyugdíjas számára.

Emellett a több mint másfél éve növekvő reálbérek és az árak letörését célzó kormányzati intézkedések is hozzájárulhatnak a kiskereskedelmi forgalom további élénküléséhez, így a gazdasági növekedéshez is.

A kormány a magyar családok és a nyugdíjasok védelme érdekében minden esetben fellép az indokolatlan áremelésekkel szemben. Ennek érdekében a kormány árréscsökkentést vezetett be, majd azt kiterjesztette a háztartási- és vegyiárukra, tisztálkodási és szépségápolási cikkekre is, ami gyors és érdemi árcsökkenést eredményezett. A kormány önkéntes árkorlátozást harcolt ki a bankok, a biztosítótársaságok és a telekommunikációs cégek esetében is. Ehhez július 1-jétől a gyógyszeripari szereplők is csatlakoztak.

Minden feltétel adott ahhoz, hogy a kiskereskedelmi forgalom és a szolgáltatások fogyasztása tovább bővüljön. A kormány azon dolgozik, hogy a lehető legnagyobb gazdasági növekedést érje el, ennek érdekében rövid távon a fogyasztásvezérelt, míg hosszú távon újra a beruházásvezérelt növekedésre kell alapoznia.