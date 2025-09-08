Otthon startLTPotthonteremtés

Mutatjuk, hogy lehet még kedvezőbb az Otthon start hitel

A money.hu szakértői megvizsgálták, hogyan csökkenthető tovább a teljes visszafizetendő összeg, és milyen megtakarítási stratégiákkal maximalizálható a kamattámogatás nyújtotta pénzügyi előny. Különösen előnyös az Otthon Start azoknak, akik egyébként piaci hitelt is felvehetnének.

Magyar Nemzet
2025. 09. 08. 18:30
Elindult az Otthon Start, akár hatvanezren is piacra léphetnek, az első szerződést már meg is kötötték
Fotó: Világgazdaság/Kallus György
Már elérhető az Otthon start hitel a bankok kínálatában, amely kiemelkedő lehetőséget kínál az első lakásukat vásárlók számára. A tényleges előnyök maximalizálásához érdemes tisztában lenni azzal, hogy a kedvezményesebb törlesztőrészlet és a piaci ajánlatok havi törlesztője közötti különbség hogyan fordítható még inkább a javunkra – hívta fel a figyelmet a money.hu. A fix 3 százalékos hitel és a legkedvezőbb piaci lakáshitel-konstrukciók között akár 11–27 millió forintos különbség is lehet a teljes visszafizetendő összegben hitelösszegtől függően, és ezt a megtakarítást még tovább növelhetjük okosan megválasztott pénzügyi döntésekkel.

otthon start, 20250515 BudapestAlbérlet illusztrációFotó: Ladóczki Balázs LBMW
Jelentős összeg lehet az Otthon start és a piaci hitel közötti törlesztőrészlet-különbözet 
(Fotó: Ladóczki Balázs)
  • Már egy lakás-takarékpénztár (LTP) is jelentős megtakarítást eredményezhet: a futamidő végére akár több millió forinttal kevesebb visszafizetendő összeggel lehet számolni. A money.hu szakértőinek számítása szerint egy 20 milliós hitelnél több mint 2 millióval, egy 50 milliós hitelnél már több mint 5 millióval kell kevesebbet visszafizetni, ha a törlesztőkülönbözetet 8 évig lakástakarék-megtakarításra fordítjuk.
  • Az önsegélyező pénztári megtakarítás is besegíthet a havi terhekbe, hiszen ebből havonta legfeljebb a bruttó minimálbér 15 százalékának megfelelő összeg (2025-ben kb. 43 620 Ft) lakáshitel-törlesztésre fordítható, amely után az állam az összes befizetés húsz százalékát (maximum 150 000 Ft/év) adójóváírásként visszafizeti. Ha csak lakáscélra fordítjuk a pénzt, akkor tehát érdemes havonta kb. 36 350 forintot befizetni, amihez az állam hozzáteszi a további 20 százalékot szja-visszatérítés formájában. Mindezt az adós és akár az adóstárs is igénybe veheti, így megkétszerezve az erre fordítható támogatást. 
  • Több befektetési lehetőség kínálkozik a havonta megspórolt összeg gyarapítására, amelyet aztán a megfelelő időpontban előtörlesztésre is felhasználhatunk. A fix 3 százalékos hitelnél előnyös, hogy az előtörlesztési díj törvényileg korlátozott: maximum az előtörlesztett összeg egy százaléka lehet. Fontos azonban mérlegelni: ha egy befektetés biztosan 5-6 százalékos éves hozamot ígér, akkor pénzügyileg nem feltétlenül érdemes a háromszázalékos hitelt előtörleszteni. 
  • Állampapír-befektetéssel hosszú távon reálisan 3-5 százalék hozam, megtakarításos életbiztosítással akár hét százalék hozam is elérhető, így 25 év alatt akár milliók gyűlhetnek össze: 50 milliós hitelnél 27 millió forint gyűjthető úgy, ha mindig félretesszük az Otthon start és a piaci lakáshitel törlesztőjének különbözetét.

Különösen előnyös az Otthon start azoknak, akik egyébként piaci hitelt is felvehetnének – hiszen számukra a megtakarított különbözet okos befektetéssel akár meg is duplázódhat. 

– tette hozzá Richter Ádám, a money.hu szakértője.

Ahogyan írtuk, az első információk alapján a héten több ezer otthon startos ügyfél kereste fel a pénzintézeteket. Mind a bankoktól, mind az ingatlankeresési adatokból az derül ki, hogy az Otthon start program iránti érdeklődés országos, fennakadás sehol nem volt.

Tizenegy vármegyében ugyanolyan vagy nagyobb mértékben nőtt az eladó ingatlanok iránti érdeklődések száma, mint Budapesten. Öt hiteligénylő közül egy budapesti, a többi nagyvárosi és vidéki ügyfél. Ez nagyban köszönhető a korábbi hetek intenzív munkájának a pénzintézetek részéről, akik megerősített ügyintézői jelenléttel, hosszított nyitvatartással, előregisztrációval, képzésekkel és informatikai fejlesztésekkel készültek a szeptemberi indulásra.

A hét egyik bombahíre, hogy három bank már 3 százalék alatti kamaton kínálja az Otthon start hitelt, több bank pedig több százezer forintos jóváírással és egyéb kedvezményekkel csalogatja az ügyfeleket. 

 

