Kiemelkedő magyar mérnöki teljesítmény – ezzel került a világ élvonalában a Ganz Electric

A Ganz Electric Transzformátor üzletága 2025-ben minden eddiginél eredményesebb évet zárt: a kiemelkedő növekedéssel zárt a vállalat exporttevékenysége; több tucat transzformátort tesztelt és szállított ki világszerte - jelentette be kedden a vállalat. A hazai piacon is tovább erősödött a cég stratégiai együttműködése a MAVIR‑ral, amelynek keretében idén több nagy teljesítményű berendezés készült el. Ezek közül kiemelkedik a látványos vasúti szállítással Gödre juttatott 250 MVA‑es egység, ami ismét bizonyította, hogy a Ganz olyan komplex logisztikai és műszaki kihívásokat is képes megoldani, amelyekre a piacon csak kevesen vállalkoznak.
A Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Zrt. 100 százalékban magyar tulajdonban lévő iparvállalat. A Ganz Electric tápiószelei gyártóüzemében egyedi, nagyfeszültségű villamos berendezéseket
- transzformátorokat,
- motorokat,
- generátorokat
- gyárt, emellett átfogó szervizszolgáltatásokat és digitális megoldásokat nyújt magyarországi és nemzetközi ügyfelei számára. Több mint 600 munkavállalójával Tápiószele térségének legjelentősebb munkaadója.
A nemzetközi piacokon a vállalat tovább növelte jelenlétét 2025-ben: az exportmegrendelések aránya 50-ről 70 százalékra nőtt. A kimagasló eredményt a Ganz Electric annak köszönhetően érte el, hogy több mint 100 transzformátorrendelést rögzített exportpiacokról, illetve több németországi rendszerüzemeltetővel is keretszerződést kötött – köztük egy 27 darabos megrendelésre –, ami megerősíti a vállalat pozícióját Európa egyik legversenyképesebb villamosenergia-piacán.
A vállalat mérnöki kompetenciáját igazolja a romániai Vidraru-gáthoz készülő hét darab egyfázisú, 45 MVA‑es transzformátor, amelyek tesztelése egy ritkán alkalmazott és rendkívül összetett technológiai eljárást igényelt. A Statkraft walesi projektjéhez szállított 150 MVA-es egységek pedig egyedülálló uszályos logisztikával jutottak el a célállomásra, demonstrálva a vállalat nemzetközi projektkivitelezési képességeit.
Egyedi megoldások a világ minden tájára
A Ganz Forgógép üzletága 2025-ben közel 30 saját gyártású forgógépet tesztelt sikeresen, és több olyan projektet valósított meg, amely mérnöki szempontból is kiemelkedő. A Fülöp-szigetekre tavaly leszállított generátorok a Ganz Electric történetének első délkelet-ázsiai gyártású egységei, amelyek a Buhid vízerőmű kapacitásbővítését támogatják majd. Az év egyik legösszetettebb mérnöki feladata egy nagyfeszültségű villamos berendezéseket gyártó, energiapiaci óriásvállalat megrendelésére készült tápgenerátor-egység volt. A rendszer tervezése hónapokig tartó szimulációt és olyan egyedi megoldásokat követelt meg, amelyeket a piacon csak nagyon kevés gyártó képes megvalósítani.
