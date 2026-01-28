Kiemelkedő magyar mérnöki teljesítmény – ezzel került a világ élvonalában a Ganz Electric

A Ganz Electric Transzformátor üzletága 2025-ben minden eddiginél eredményesebb évet zárt: a kiemelkedő növekedéssel zárt a vállalat exporttevékenysége; több tucat transzformátort tesztelt és szállított ki világszerte - jelentette be kedden a vállalat. A hazai piacon is tovább erősödött a cég stratégiai együttműködése a MAVIR‑ral, amelynek keretében idén több nagy teljesítményű berendezés készült el. Ezek közül kiemelkedik a látványos vasúti szállítással Gödre juttatott 250 MVA‑es egység, ami ismét bizonyította, hogy a Ganz olyan komplex logisztikai és műszaki kihívásokat is képes megoldani, amelyekre a piacon csak kevesen vállalkoznak.

Kiemelkedő növekedessél zárta az évet a Ganz Electric/Fotó: RETI DORA / Ganzelectric.com

A Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Zrt. 100 százalékban magyar tulajdonban lévő iparvállalat. A Ganz Electric tápiószelei gyártóüzemében egyedi, nagyfeszültségű villamos berendezéseket

transzformátorokat,

motorokat,

generátorokat

gyárt, emellett átfogó szervizszolgáltatásokat és digitális megoldásokat nyújt magyarországi és nemzetközi ügyfelei számára. Több mint 600 munkavállalójával Tápiószele térségének legjelentősebb munkaadója.

A nemzetközi piacokon a vállalat tovább növelte jelenlétét 2025-ben: az exportmegrendelések aránya 50-ről 70 százalékra nőtt. A kimagasló eredményt a Ganz Electric annak köszönhetően érte el, hogy több mint 100 transzformátorrendelést rögzített exportpiacokról, illetve több németországi rendszerüzemeltetővel is keretszerződést kötött – köztük egy 27 darabos megrendelésre –, ami megerősíti a vállalat pozícióját Európa egyik legversenyképesebb villamosenergia-piacán.

A vállalat mérnöki kompetenciáját igazolja a romániai Vidraru-gáthoz készülő hét darab egyfázisú, 45 MVA‑es transzformátor, amelyek tesztelése egy ritkán alkalmazott és rendkívül összetett technológiai eljárást igényelt. A Statkraft walesi projektjéhez szállított 150 MVA-es egységek pedig egyedülálló uszályos logisztikával jutottak el a célállomásra, demonstrálva a vállalat nemzetközi projektkivitelezési képességeit.

Egyedi megoldások a világ minden tájára

A Ganz Forgógép üzletága 2025-ben közel 30 saját gyártású forgógépet tesztelt sikeresen, és több olyan projektet valósított meg, amely mérnöki szempontból is kiemelkedő. A Fülöp-szigetekre tavaly leszállított generátorok a Ganz Electric történetének első délkelet-ázsiai gyártású egységei, amelyek a Buhid vízerőmű kapacitásbővítését támogatják majd. Az év egyik legösszetettebb mérnöki feladata egy nagyfeszültségű villamos berendezéseket gyártó, energiapiaci óriásvállalat megrendelésére készült tápgenerátor-egység volt. A rendszer tervezése hónapokig tartó szimulációt és olyan egyedi megoldásokat követelt meg, amelyeket a piacon csak nagyon kevés gyártó képes megvalósítani.