Kiemelkedő magyar mérnöki teljesítmény – ezzel került a világ élvonalában a Ganz Electric

Rekord évet zárt 2025-ben a Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Zrt.: a vállalat egyetlen év alatt több mint 130 új transzformátor- és forgógéprendelést nyert el közel 200 millió euró értékben, és több tucatnyi berendezést szállított le a világ számos országába. A közel 150 éves Ganz Electric nagy teljesítményű transzformátorai és forgógépei Németországtól Dánián és az Egyesült Királyságon át egészen a Fülöp-szigetekig kerültek be kritikus energetikai infrastruktúrákba, miközben a hazai piacon is csúcsteljesítményű berendezéseket szállítottak le és helyeztek üzembe sikeresen.

Magyar Nemzet
2026. 01. 28. 9:30
Fotó: RETI DORA Forrás: Ganzelectric.com
A Ganz Electric Transzformátor üzletága 2025-ben minden eddiginél eredményesebb évet zárt: a kiemelkedő növekedéssel zárt a vállalat exporttevékenysége; több tucat transzformátort tesztelt és szállított ki világszerte - jelentette be kedden a vállalat.  A hazai piacon is tovább erősödött a cég stratégiai együttműködése a MAVIR‑ral, amelynek keretében idén több nagy teljesítményű berendezés készült el. Ezek közül kiemelkedik a látványos vasúti szállítással Gödre juttatott 250 MVA‑es egység, ami ismét bizonyította, hogy a Ganz olyan komplex logisztikai és műszaki kihívásokat is képes megoldani, amelyekre a piacon csak kevesen vállalkoznak.

ganz
Kiemelkedő növekedessél zárta az évet a Ganz Electric/Fotó: RETI DORA / Ganzelectric.com

A Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Zrt. 100 százalékban magyar tulajdonban lévő iparvállalat. A Ganz Electric tápiószelei gyártóüzemében egyedi, nagyfeszültségű villamos berendezéseket

  •  transzformátorokat, 
  • motorokat, 
  • generátorokat
  • gyárt, emellett átfogó szervizszolgáltatásokat és digitális megoldásokat nyújt magyarországi és nemzetközi ügyfelei számára. Több mint 600 munkavállalójával Tápiószele térségének legjelentősebb munkaadója.

A nemzetközi piacokon a vállalat tovább növelte jelenlétét 2025-ben: az exportmegrendelések aránya 50-ről 70 százalékra nőtt. A kimagasló eredményt a Ganz Electric annak köszönhetően érte el, hogy több mint 100 transzformátorrendelést rögzített exportpiacokról, illetve több németországi rendszerüzemeltetővel is keretszerződést kötött – köztük egy 27 darabos megrendelésre –, ami megerősíti a vállalat pozícióját Európa egyik legversenyképesebb villamosenergia-piacán.

A vállalat mérnöki kompetenciáját igazolja a romániai Vidraru-gáthoz készülő hét darab egyfázisú, 45 MVA‑es transzformátor, amelyek tesztelése egy ritkán alkalmazott és rendkívül összetett technológiai eljárást igényelt. A Statkraft walesi projektjéhez szállított 150 MVA-es egységek pedig egyedülálló uszályos logisztikával jutottak el a célállomásra, demonstrálva a vállalat nemzetközi projektkivitelezési képességeit.

Egyedi megoldások a világ minden tájára

A Ganz Forgógép üzletága 2025-ben közel 30 saját gyártású forgógépet tesztelt sikeresen, és több olyan projektet valósított meg, amely mérnöki szempontból is kiemelkedő. A Fülöp-szigetekre tavaly leszállított generátorok a Ganz Electric történetének első délkelet-ázsiai gyártású egységei, amelyek a Buhid vízerőmű kapacitásbővítését támogatják majd. Az év egyik legösszetettebb mérnöki feladata egy nagyfeszültségű villamos berendezéseket gyártó, energiapiaci óriásvállalat megrendelésére készült tápgenerátor-egység volt. A rendszer tervezése hónapokig tartó szimulációt és olyan egyedi megoldásokat követelt meg, amelyeket a piacon csak nagyon kevés gyártó képes megvalósítani.

Minden korábbinál nagyobb gyárbővítés indul

A Ganz Electric 2025 nyarán az eddigi legnagyobb gyárfejlesztését jelentette be. A vállalat hosszú távú fejlődését megalapozó Ganz 2030 program nemcsak a gyártási kapacitások bővítését célozza, hanem egy olyan modern, versenyképes működési modell kialakítását is, amely stabil alapot teremt a következő évek növekedéséhez. A Ganz 2025-ben és 2026-ban megrendelései további bővülésére számít, amelyet a gyártókapacitás növelése mellett a munkaerő-állomány folyamatos erősítése is támogat.

„A 2025-ös év egyértelműen megmutatta, hogy a Ganz Electric képes olyan mérnöki és gyártási feladatokat is vállalni, amelyekre más szereplők – akár nagyobb nemzetközi vállalatok – nem tudnak vagy nem mernek ajánlatot tenni. A Ganz 2030 stratégia célja, hogy ezt a különleges tudást tovább erősítsük, és a magyar ipari innovációt a nemzetközi élvonalba emeljük. A mostani eredmények azt bizonyítják, hogy jó úton haladunk” – hangsúlyozta Gál Gergely, vezérigazgató.

A Ganz számára a szervizszolgálatatás stratégiai jelentőségű. A gépek és berendezések rendszeres szervizelése ugyanis nemcsak az üzembiztonság és a hosszú távú megbízhatóság alapfeltétele, hanem a fenntartható működés egyik legfontosabb pillére is. A megfelelő karbantartás jelentősen meghosszabbítja az eszközök élettartamát, csökkenti az anyag- és energiafelhasználást, valamint minimalizálja az új berendezések gyártásából és szállításából fakadó környezeti terhelést.

A szerviz üzletág több mint 100 hazai és nemzetközi megrendelést teljesített 2025-ben, köztük olyan különleges projekteket, mint a pakisztáni Lahore alállomás megszakítóhajtásának javítása vagy az indonéziai PT Lembah hidroenergetikai alállomás felújítása egy aktív vulkán közepén. A Dunamenti Erőmű transzformátorának rekordidő alatt végrehajtott teljes felújítása, valamint az E.ON számára végzett helyszíni kiemeléses munkák ugyancsak tovább erősítik a Ganz pozícióját a komplex, nagy szakértelmet igénylő szervizfeladatok piacán.

 

