Meglepően olcsóbb lett a sertés ára egy év alatt

A vágócsirke termelői ára csaknem változatlan maradt.

Magyar Nemzet
2026. 02. 01. 8:16
Fotó: Németh András Péter
Csökkent a vágósertés termelői ára, a nyers sertéshúsok feldolgozói értékesítési és kiskereskedelmi beszerzési ára, alig változott viszont a baromfi termelői és a tojás csomagolóhelyi ára – olvasható az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) honlapján közzétett összesítésekben. Nemrég jelent meg a Központi Statisztikai Hivatal havi ipari termelői árak adatsora, amely tartalmazza az egyes alapvető élelmiszerek nagykereskedelmi vagy termelői átadási árait is, de az az adatsor a korábbi hónapra vonatkozik.

Fotó: AFP

Az AKI azonnali árakat közölt, az adatai alapján a vágósertés termelői ára majdnem 30 százalékkal csökkent az év harmadik hetében 2025 azonos időszakával összehasonlítva. A sertéshúsok feldolgozói értékesítési árai túlnyomórészt ugyancsak csökkentek, a darált sertéshúsé több mint tíz százalékkal, a csont nélküli sertéscombé majdnem húsz százalékkal. 

A kiskereskedelmi beszerzési árak hasonlóan alakultak, többségük legalább tíz százalékkal csökkent éves összevetésben. A hízósertéstáp körülbelül ugyanannyiba kerül, mint egy éve – írták.

Az AKI elemezte a baromfipiacot is, összesítésük szerint a vágócsirke termelői ára egy éve csaknem változatlan, akárcsak a mélyalmos tartásból származó tojás csomagolóhelyi értékesítési ára. A ketreces tartásból származó tojás átlagosan körülbelül három százalékkal drágult egy év alatt. A nagybani piacokon nagyobb a különbség a tojásárak alakulásában, Budapesten tíz százalék feletti az éves növekedés, a vidéki városokban viszont többnyire nincs drágulás, illetve néhány százalékos csökkenés figyelhető meg – közölték.

