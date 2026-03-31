Kamionstop: ezek a szabályok a húsvéti időszakban

A szaktárca közleménye szerint a kamionstop április 2-án, csütörtökön 22 órától április 3-án, pénteken 22 óráig, továbbá április 4-én, szombaton 22 órától április 6-án, hétfőn 22 óráig lenne érvényben. A hatályos rendelkezések alapján a közlekedésért felelős miniszter, a környezetvédelemért felelős miniszter egyetértésével – indokolt esetben – átmenetileg felfüggesztheti a korlátozást, mint ahogy történik ez most, a húsvéti ünnepekre való tekintettel is.

A kamionstopot szakmai kezdeményezésre az éjszakai időszakokban 22 óra és másnap reggel 6 óra között, 8 órás időtartamokban felfüggesztik, így az ünnepi kamionstop a következők szerint alakul:

2026. április 3. (péntek) 6:00-22:00,

2026. április 5. (vasárnap) 6:00-22:00,

2026. április 6. (hétfő) 6:00-22:00.

A szakmai szervezetek kezdeményezésén alapuló intézkedés lehetővé teszi, hogy a hazai vállalkozások hatékonyan tudják kiszolgálni a hosszú hétvége miatt megnövekedett áruigényeket.