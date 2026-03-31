Jelentősen nőtt a nettó átlagkereset - a különjuttatások extra bevételt hoztak a családoknak

Januárban a KSH adatai szerint a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 840.600 forint volt, 26,3 százalékkal nagyobb az egy évvel korábbinál. Az átlagkereset kiugró emelkedését a honvédelmi és a rendvédelmi hivatásos állomány hathavi illetménynek megfelelő szolgálati juttatása (ún. fegyverpénz) határozza meg. Ennek az egyszeri kifizetésnek a hátását kiszűrve a bruttó átlagkereset 8,3 százalékkal emelkedett. A juttatás a költségvetés – elsősorban a közigazgatás, védelem nemzetgazdasági ág – bruttó átlagkereset-növekedésére hatott jelentősen - közölte kedden a statisztikai hivatal.

A nettó átlagkereset 585.700 forintot ért el, ez 28,0 százalékkal magasabb volt, mint 2025 januárjában.

A nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta:

a 2025. július 1-jétől és a 2026. január 1-től bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény,

illetve a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák, valamint a 2026. január 1-jétől bevezetett 2 gyermeket nevelő 40 év alatti anyák szja-mentessége és a 30 év alatti anyák adókedvezményének bővülése.

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 694.700 forint volt, ami 9,4 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 683.800, a költségvetésben 720.400, a nonprofit szektorban 726.800 forintot tett ki, 8,4 és 12,8, illetve 9,0 százalékkal nőtt egy év alatt.

A reálkereset 25,4 százalékkal emelkedett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 2,1 százalékos növekedése mellett.

Az ún. fegyverpénz hatását kiszűrve a reálkereset növekedés 8,1 százalékra becsülhető.

A bruttó mediánkereset 598.700 forintot ért el, ami 11,0 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.