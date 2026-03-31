Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

Jelentősen nőtt a nettó átlagkereset - a különjuttatások extra bevételt hoztak a családoknak

2026 januárjában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 840.600, a nettó átlagkereset 585.700 forint volt a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adatai szerint. A bruttó átlagkereset 26,3, a nettó átlagkereset 28,0, a reálkereset pedig 25,4 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit. Az átlagkereset kiugró emelkedéséhez elsősorban a honvédelmi és a rendvédelmi hivatásos állomány hathavi illetménynek megfelelő szolgálati juttatása (ún. fegyverpénz) járult hozzá. E hatás a bruttó átlagkereset növekedéséből 18,0 százalékpontot magyaráz. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A bruttó kereset mediánértéke 598.700, a nettó kereset mediánértéke 420.200 forintot ért el, 11,0, illetve 12,5 százalékkal magasabb értéket mutatott az előző év azonos időszakánál.

Magyar Nemzet
2026. 03. 31. 8:41
A nettó keresetek jobban emelkednek mint a bruttók Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Januárban a KSH adatai szerint a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 840.600 forint volt, 26,3 százalékkal nagyobb az egy évvel korábbinál. Az átlagkereset kiugró emelkedését a honvédelmi és a rendvédelmi hivatásos állomány hathavi illetménynek megfelelő szolgálati juttatása (ún. fegyverpénz) határozza meg. Ennek az egyszeri kifizetésnek a hátását kiszűrve a bruttó átlagkereset 8,3  százalékkal emelkedett. A juttatás a költségvetés – elsősorban a közigazgatás, védelem nemzetgazdasági ág – bruttó átlagkereset-növekedésére hatott jelentősen - közölte kedden a statisztikai hivatal.

Januárban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 26,3 százalékkal maasabbb volt az egy évvel korábbinál / Fotó: Shutterstock

A nettó átlagkereset 585.700 forintot ért el, ez 28,0  százalékkal magasabb volt, mint 2025 januárjában. 

A nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta:

  • a 2025. július 1-jétől és a 2026. január 1-től bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény, 
  • illetve a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák, valamint a 2026. január 1-jétől bevezetett 2 gyermeket nevelő 40 év alatti anyák szja-mentessége és a 30 év alatti anyák adókedvezményének bővülése.

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 694.700 forint volt, ami 9,4  százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 683.800, a költségvetésben 720.400, a nonprofit szektorban 726.800 forintot tett ki, 8,4 és 12,8, illetve 9,0  százalékkal nőtt egy év alatt.

  • A reálkereset 25,4  százalékkal emelkedett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 2,1  százalékos növekedése mellett. 
  • Az ún. fegyverpénz hatását kiszűrve a reálkereset növekedés 8,1  százalékra becsülhető.
  • A bruttó mediánkereset 598.700 forintot ért el, ami 11,0  százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.

A nettó kereset mediánértéke 420.200 forintot tett ki, ez 12,5  százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszaki értéket.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.