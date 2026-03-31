kgfbbiztosításkötelező biztosítás

Tovább mérséklődtek a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjak

A személyautók kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának (kgfb) átlagos éves díja egy év alatt 1,7 százalékkal csökkent, ami a biztosítók közötti verseny élénkülését jelzi. A biztosítói kárráfordítás eközben 8,4 százalékkal emelkedett, ami a korrigált index csökkenésével együtt a kgfb 9,4 százalékos ár-érték arányának javulását mutatja az ügyfelek számára - közölte kedden a Magyar Nemzeti Bank.

Lengyel Gabriella
2026. 03. 31. 9:47
A kötelező nem emelkedett éves szinten. Fotó: Mirkó István Forrás: MI
Tavaly év végén 56 013 forint volt a normál használatú személyautók kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának (kgfb) átlagos éves díja, ami 0,9 százalékos csökkenést jelez az előző negyedéves értékhez képest – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss negyedéves Kgfb-indexéből. Ezen belül a Budapesten kívüli autósok átlagos éves díja (kb. 52 ezer forint) közel 29 ezer forinttal maradt el fővárosi társaikétól (kb. 81 ezer forint) - írják.

Csökkent éves szinten a kötelező biztosítás díja

Éves szinten összességében 1,7 százalékkal csökkent az országos átlagdíj: a fővárosi szerződéseknél 0,3 százalék, míg a nem budapestieknél 1,8 százalékos mérséklődés tapasztalható 2024 utolsó negyedévével összevetve. A biztosítók kárráfordítása ugyanakkor egy év alatt 8,4 százalékkal, míg egy negyedévet tekintve 2,7 százalékkal emelkedett. Így a díjak és a kárkifizetések közötti különbség szűkült, ami az ár-érték arány javulását jelzi.

Az MNB korrigált indexe – amely az adó- és kárráfordítási hatásoktól megtisztított átlagos díjakat mutatja, így a tényleges díjváltozásokat jelzi – 118 százalékra csökkent, ami a tavalyi évhez képest 9,4 százalékos ár-érték arány javulás.

A korábbi konszolidációt követően az utóbbi időszakban a kárkifizetések jelentősebb növekedése látható. A kifizetett károk összege 8,5 százalékkal nőtt, miközben a kárgyakoriság a tavalyival közel azonos, 2,4 százalék maradt. Az egyedi, normál használatú személygépjárművek állománya bővült, darabszámuk 4,206 millióra emelkedett.

Az egyéb járműkategóriáknál az egyedi teherautók és nehéz pótkocsik esetében stagnálás, kisebb mértékű díjcsökkenés történt. A nagyobb elemszámú flottás járműkategóriákban ugyanakkor az átlagos éves díjak egy év alatt 5-16 százalék közötti mértékben emelkedtek, stagnálás csak a kisebb buszoknál volt tapasztalható. A pénzügyi felügyelet 2021-től negyedévente teszi közzé a kgfb díjak és károk alakulását bemutató indexét, az általa működtetett, biztosítói adatszolgáltatáson alapuló Központi Kgfb Tételes Adatbázis (KKTA) segítségével. Az MNB honlapjának külön felületén színes infografika segítségével mutatja be a friss adatokat, amelyek 2016 I. negyedévéhez viszonyítva jelzik a személygépkocsik átlagos éves díjának, illetve a többi járműosztály átlagdíjainak éves és negyedéves változását.

A Kgfb-index rendszeres közzététele a fogyasztók és a közvélemény pontos, átlátható tájékoztatását és a verseny élénkülését segíti elő. A közzétett adatok az átlagos változást mutatják, az egyedi kgfb szerződéseknél ezek mértéke eltérő lehet. Ha egy ügyfél a folyamatokat és egyedi szerződését áttekintve nincs megelégedve kgfb díjával és/vagy a szolgáltatás minőségével, szerződéskötési évfordulóján lehetősége van a számára legkedvezőbb biztosítási ajánlat kiválasztására és új szerződés megkötésére.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Hegyi Zoltán
idezojelekjézus

Nagyhét politikai cunami előtt

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A magyar néplélek plebejus, de felemelő megnyilvánulási formáját a stadionozók soha fel nem fogják.

