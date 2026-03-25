Indul a NAV országos razziája – ezek a kereskedők számíthatnak ellenőrzésre

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) megkezdi húsvéti ellenőrzési sorozatát. A NAV azt vizsgálja, hogy a kereskedők, a szolgáltatók a bevételeikről adnak-e számlát vagy nyugtát, a vállalkozások bejelentik-e alkalmazottaikat, a kereskedők számot tudnak-e adni áruik eredetéről, illetve betartják-e a jövedéki termékek árusítására vonatkozó szabályokat. A revizorok az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését is vizsgálják.
A legsúlyosabb szabálytalanságok esetén a NAV bezáratja a boltot
Húsvétkor kiemelt figyelmet fordít a NAV az áruk eredetének vizsgálatára is: ha a revizorok szabálytalanságot találnak, a vállalkozás az áru értékének akár negyven százalékát kitevő bírságot kaphat. Ráadásul ennél a jogsértésnél kötelező bírságminimum él: magánszemélyeknél és egyéni vállalkozóknál legalább kétszázezer, cégeknél minimum félmillió forint. A szabályszegés nagyon nem kifizetődő. Az a vállalkozás ugyanis, amelyik elmulasztja a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést, akár kétmillió forintos mulasztási bírsággal is számolhat.
A három legsúlyosabb adóügyi jogsértés (a nyugtaadás, az alkalmazotti bejelentés elmulasztása és az igazolatlan eredetű áru) valamelyikének elkövetése esetén a NAV akár 12 nyitvatartási napra is lezárhatja az üzletet. Ismételt jogsértés esetén a hivatalnak nincs mérlegelési lehetősége – a boltbezárás kötelező szankcióvá válik.
Speciális szabályok vonatkoznak a kedvezményes adózási módot választókra, ezért a katásoknak és a kivásoknak egyáltalán nem éri meg kockáztatni.
Elesnek ugyanis a kedvezményes adózási módtól, ha a három legsúlyosabb adóügyi jogsértés elkövetéséért állapít meg terhükre mulasztási bírságot a NAV. Az átalányadózásra való jogosultság is megszűnik, ha a vállalkozó elmulasztja nyugtaadási kötelezettségét.
A NAV ellenőrzései nem csak az állami bevételek biztosítását szolgálják, a hivatal egyben a tisztességesen működő vállalkozásokat is védi azzal, hogy fellép azokkal szemben, akik adóelkerüléssel próbálnak versenyelőnyhöz jutni.
A közelgő ellenőrzésekről mindig érdemes tájékozódni a NAV Adótraffipax-rovatában, ahol a hivatal előre jelzi, milyen típusú vizsgálatok várhatók a következő időszakban.
