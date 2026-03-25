Ez biztos kiveri a biztosítékot Magyar Péternél: már a 444 főszerkesztője is fölényes Fidesz-győzelmet vár + videó

Indul a NAV országos razziája – ezek a kereskedők számíthatnak ellenőrzésre

Az adóhivatal kiemelten vizsgálja a zöldséget, gyümölcsöt, húst és tojást árusítókat. Indul a NAV húsvéti ellenőrzési sorozata: revizorokra számíthatnak az üzletekben, a piacokon, a kitelepüléseken, az online térben, húsvétvasárnap és -hétfőn pedig a rendezvényeken is.

2026. 03. 25. 9:07
bevásárlás Fotó: Vémi Zoltán
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) megkezdi húsvéti ellenőrzési sorozatát. A NAV azt vizsgálja, hogy a kereskedők, a szolgáltatók a bevételeikről adnak-e számlát vagy nyugtát, a vállalkozások bejelentik-e alkalmazottaikat, a kereskedők számot tudnak-e adni áruik eredetéről, illetve betartják-e a jövedéki termékek árusítására vonatkozó szabályokat. A revizorok az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését is vizsgálják. 

Indul a NAV húsvéti ellenőrzési sorozata, próbavásárlásokkal. Fotó: Hans Lucas/AFP/Riccardo Milani

A legsúlyosabb szabálytalanságok esetén a NAV bezáratja a boltot

Húsvétkor kiemelt figyelmet fordít a NAV az áruk eredetének vizsgálatára is: ha a revizorok szabálytalanságot találnak, a vállalkozás az áru értékének akár negyven százalékát kitevő bírságot kaphat. Ráadásul ennél a jogsértésnél kötelező bírságminimum él: magánszemélyeknél és egyéni vállalkozóknál legalább kétszázezer, cégeknél minimum félmillió forint. A szabályszegés nagyon nem kifizetődő. Az a vállalkozás ugyanis, amelyik elmulasztja a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést, akár kétmillió forintos mulasztási bírsággal is számolhat.

A három legsúlyosabb adóügyi jogsértés (a nyugtaadás, az alkalmazotti bejelentés elmulasztása és az igazolatlan eredetű áru) valamelyikének elkövetése esetén a NAV akár 12 nyitvatartási napra is lezárhatja az üzletet. Ismételt jogsértés esetén a hivatalnak nincs mérlegelési lehetősége – a boltbezárás kötelező szankcióvá válik.

Speciális szabályok vonatkoznak a kedvezményes adózási módot választókra, ezért a katásoknak és a kivásoknak egyáltalán nem éri meg kockáztatni.

Elesnek ugyanis a kedvezményes adózási módtól, ha a három legsúlyosabb adóügyi jogsértés elkövetéséért állapít meg terhükre mulasztási bírságot a NAV. Az átalányadózásra való jogosultság is megszűnik, ha a vállalkozó elmulasztja nyugtaadási kötelezettségét.

A NAV ellenőrzései nem csak az állami bevételek biztosítását szolgálják, a hivatal egyben a tisztességesen működő vállalkozásokat is védi azzal, hogy fellép azokkal szemben, akik adóelkerüléssel próbálnak versenyelőnyhöz jutni.

A közelgő ellenőrzésekről mindig érdemes tájékozódni a NAV Adótraffipax-rovatában, ahol a hivatal előre jelzi, milyen típusú vizsgálatok várhatók a következő időszakban.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

