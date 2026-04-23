Az év első három hónapjában Magyarországon összesen 36 455 új autót helyeztek forgalomba, ami 10,8 százalékos növekedés éves összevetésben – mutatja a jelentés, amelyet a távirati iroda ismertetett.
A Tesla visszaelőzte a BYD-t Európában
Erőteljesen nőttek az új autóeladások Európában márciusban, elsősorban az elektromos járművek iránti kereslet bővülésének köszönhetően, miközben a hagyományos, belső égésű motoros modellek iránti kereslet tovább csökkent az európai autógyártók szövetsége (ACEA) csütörtökön publikált jelentése alapján. A legnagyobb piacokon – Németországban, Franciaországban és Olaszországban – különösen dinamikus volt az elektromos autók térnyerése, 66-72 százalék közötti növekedéssel. Magyarországon is jelentős bővülést mértek márciusban: az új autók forgalomba helyezése 32,2 százalékkal, 17 443 darabra nőtt éves összevetésben.
