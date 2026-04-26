Betelt a pohár, Athén főpolgármestere hadat üzent a várost fojtogató tömegturizmusnak

Szigorítások jöhetnek a túlturizmus ellen

A városvezető egyre élesebb konfliktusba kerül azokkal a befektetőkkel és fejlesztőkkel, akiket a kontrollálatlan növekedés fő felelőseinek tart. Különösen az Akropolisz környékén tervezett többemeletes építkezések, valamint a rövid távú szálláshelyek és az engedély nélkül működő vendéglátóhelyek terjedése okoz problémát.

A helyzet annyira súlyossá vált, hogy a főpolgármester egy, jelenleg is tárgyalt törvénycsomag részeként teljes tilalmat szorgalmaz az új turisztikai jellegű vállalkozásoknak a történelmi városközpontban. Célja, hogy megállítsa a további terjeszkedést különösen a Plaka negyedben, amely szerinte már elérte a kapacitása határát. Nemcsak az új szállodák építését tiltaná meg, a rövid távú lakáskiadást és az apartmanok bővítését is korlátozná.

A főpolgármester azt is javasolta, hogy fagyasszák be az új szállodák építési engedélyeit. Ez a lépés illeszkedne a görög kormány korábbi intézkedéseihez, amelyek már korlátozták a rövid távú lakáskiadást az Akropolisz környékén.

Barcelona már lépett, most Athénon a sor

Érdekes módon Dukasz javaslatai a turisztikai szektor egy részének támogatását is elnyerték. A szállodaszövetség vezetője is felvetette, hogy szükség lehet a szállodai kapacitások korlátozására, és példaként Barcelonát említette, ahol 2017 óta nem adtak ki engedélyt új szállodák kialakítására.

Dukasz szerint Athénnak el kell kerülnie, hogy Barcelona sorsára jusson, ahol a tömegturizmus már komoly társadalmi feszültségeket okozott. A két város egyébként más európai településekkel együtt részt vesz egy olyan kezdeményezésben, amely az EU-tól vár határozottabb lépéseket a lakhatási válság kezelésére.

A főpolgármester hangsúlyozta, hogy a megfizethető lakhatás hiánya a legsúlyosabb probléma. Ennek kezelésére a város szociális lakhatási programot indított, amelynek részeként uniós forrásokból újítanak fel lakásokat, hogy a fiatalok és családok a belvárosban maradhassanak.