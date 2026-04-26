Betelt a pohár, Athén főpolgármestere hadat üzent a várost fojtogató tömegturizmusnak

Athén egyre súlyosabb túlturizmus-válsággal szembesül, amely már nemcsak az infrastruktúrát terheli meg, hanem a helyiek kiszorulásához és a város karakterének eróziójához is vezet. A főpolgármester szerint elkerülhetetlenné vált a szigorú beavatkozás, mert a görög főváros nem működhet tovább „óriásszállodaként”.

2026. 04. 26. 11:00
Szigorítások jöhetnek a túlturizmus ellen

A városvezető egyre élesebb konfliktusba kerül azokkal a befektetőkkel és fejlesztőkkel, akiket a kontrollálatlan növekedés fő felelőseinek tart. Különösen az Akropolisz környékén tervezett többemeletes építkezések, valamint a rövid távú szálláshelyek és az engedély nélkül működő vendéglátóhelyek terjedése okoz problémát.

A helyzet annyira súlyossá vált, hogy a főpolgármester egy, jelenleg is tárgyalt törvénycsomag részeként teljes tilalmat szorgalmaz az új turisztikai jellegű vállalkozásoknak a történelmi városközpontban. Célja, hogy megállítsa a további terjeszkedést különösen a Plaka negyedben, amely szerinte már elérte a kapacitása határát. Nemcsak az új szállodák építését tiltaná meg, a rövid távú lakáskiadást és az apartmanok bővítését is korlátozná.

A főpolgármester azt is javasolta, hogy fagyasszák be az új szállodák építési engedélyeit. Ez a lépés illeszkedne a görög kormány korábbi intézkedéseihez, amelyek már korlátozták a rövid távú lakáskiadást az Akropolisz környékén.

Barcelona már lépett, most Athénon a sor

Érdekes módon Dukasz javaslatai a turisztikai szektor egy részének támogatását is elnyerték. A szállodaszövetség vezetője is felvetette, hogy szükség lehet a szállodai kapacitások korlátozására, és példaként Barcelonát említette, ahol 2017 óta nem adtak ki engedélyt új szállodák kialakítására.

Dukasz szerint Athénnak el kell kerülnie, hogy Barcelona sorsára jusson, ahol a tömegturizmus már komoly társadalmi feszültségeket okozott. A két város egyébként más európai településekkel együtt részt vesz egy olyan kezdeményezésben, amely az EU-tól vár határozottabb lépéseket a lakhatási válság kezelésére.

A főpolgármester hangsúlyozta, hogy a megfizethető lakhatás hiánya a legsúlyosabb probléma. Ennek kezelésére a város szociális lakhatási programot indított, amelynek részeként uniós forrásokból újítanak fel lakásokat, hogy a fiatalok és családok a belvárosban maradhassanak.

A városfejlesztési elképzelések része az is, hogy a túlzott beépítés helyett több közterületet, parkot és játszóteret hozzanak létre, akár épületek lebontásával is. A cél egyértelmű: Athén elsősorban a helyiek városa maradjon, ne csupán a turisták és befektetők által kihasznált tér.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
