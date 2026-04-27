Könyörtelen versenybe kezdtek a hazai nagybankok a devizaváltási ajánlataikkal – ez már nem a Revolutról szól

Érezhető különbségek láthatók az egyes pénzügyi szolgáltatók ajánlatai között, ha devizaváltásról van szó, miközben az egyes bankok által kínált, kedvezményes árfolyamok révén mára elolvadt a Revolut korábbi előnye – derül ki a BiztosDöntés.hu szakértői által összegyűjtött adatokból. A portál egy héten keresztül gyűjtötte az euróra vonatkozó vételi ajánlatokat a szolgáltatóknál – az adatgyűjtés eredményét most megosztották.

2026. 04. 27. 8:57
Az OTP Bank elsőként lépett a piacon, 2022. március 2-án jelent meg a kedvező devizaváltási árfolyamot biztosító, akciósan díjmentes Árfolyam+ számlacsomag elemmel. Ennél havi 600 000 forintos keret áll rendelkezésre minden elektronikus devizaátutalásra, vagy elektronikus devizaátvezetésre, minden olyan devizanemben, amelyet az OTP Bank jegyez. Ettől függetlenül egy másik, havi 600 000 forintos keret áll rendelkezésre minden külföldi bolti forintszámláról történt bankkártyás vásárlásra is – ez a kedvezmény a külföldi webáruházas vásárlásokra nem vonatkozik.

A K&H Bank jelenleg csak időszakosan biztosítja a kedvezményes devizaváltást, egy mobilalkalmazásban aktiválható kupon segítségével. A lehetőség csak a külföldi kártyás vásárlásokra és készpénzfelvételekre vonatkozik. Legutóbb 2025. május 22-től 2025. augusztus 31-ig havi 700 000 forintos keretből lehetett náluk kedvezményes devizaárfolyamon költeni.

A Raiffeisen Bank kedvezményes devizaváltási szolgáltatása munkanapokon 8 és 18 óra között, tranzakciónként 1 000 forinttól 40 millió forintig, havi keret nélkül érhető el. 

Ebben azonban a versenytársakénál magasabb árfolyamszinttel váltható át a forint devizára, igaz, még mindig kedvezőbben, mint a Raiffeisen Bank hivatalos deviza eladási árfolyama.

Az MBH Banknál is létezik kedvezményes devizaváltási lehetőség, de jelenleg csak azok számára, akik még az egykori MKB Banktól hozták át a számlájukat. Ezért ezt a szolgáltatást az új ügyfelek nem igényelhetik.

Mennyit lehet spórolni a kedvezményes devizaváltással?

A portál 2026. április 20-tól, hétfőtől péntekig minden nap délben megnézte a kedvezményes és a nem kedvezményes deviza eladási árfolyamot minden olyan banknál, ahol van ilyen szolgáltatás. Mellé tették a hazai körökben legnépszerűbb két fintech, a Revolut és a Wise árfolyamát is. Konkrétan 100 000 forint euróra váltására voltak kíváncsiak.

A szolgáltatók az alábbi árfolyamokat rögzítették az euróra vonatkozóan (április 26-i frissítésű adatok, BiztosDöntés.hu adatgyűjtés):

 RevolutWise, átváltási
díjjal együtt		Erste
kedvezményes		Erste számlakonverziós
eladási		Gránit
kedvezményes		Gránit saját
számlakonverziós deviza		OTP
középárfolyam		OTP devizaárfolyam
eladási		Raiffeisen
kedvezményes		Raiffeisen deviza eladási
hétfő363,53363,35361,82372,75361,49366,13362,07366,59368,01374,79
kedd364,05363,94362,32372,09362,00365,42362,01366,53368,52373,07
szerda366,14366,07364,42374,54364,04366,83363,85368,40370,52372,95
csütörtök367,78367,65366,17376,25365,85369,46365,70370,27372,16375,10
péntek367,19367,10365,47377,16365,13369,76365,25369,82371,42376,12

Mint látható,

a legkedvezőbb árfolyamot a mérés hetében a Gránit Bank és az OTP Bank kedvezményes árfolyama adta.

Kedvező volt még az Erste kedvezményes árfolyama. Az is látható ugyanakkor, hogy nincs nagy különbség az egyes kedvezményes árfolyamok és a fintech árfolyamok között, a Raiffeisen Bank kivételével, mely más árfolyamszintet használ.

Egy másik összehasonlításban, ahol össze lehet hasonlítani a kedvezményes és a nem kedvezményes árfolyamot, látható, hogy nagyjából 3-6 forintos különbség van az egyes árfolyamok között.

 Így például 1000 euró vásárlásakor ez 3-6 ezer forintos különbséget jelent.

Az Erste kivétel ez alól, ahol 10 forintos különbség van a kedvezményes és az eredeti árfolyam között, amely 1000 euró vásárláskor 10 000 forintot ér. Ez viszont már egy értelmezhető előny.

Természetesen ezek a különbségek nőnek nagyobb összeg, például 2 vagy 5 ezer euró vásárlásakor. Ezekkel azonban azért nem számoltak, mert a kedvezményes árfolyamok a magyar bankoknál jellemzően nagyságrendileg mintegy havi másfél ezer euróig érvényesek, így legfeljebb ennyit lehet egyszerre átváltani.

Gergely Péter szerint látszik még egy fontos különbség: a bankok hagyományos deviza eladási árfolyamai és a legjobb, kedvezményes árfolyamok között már elég szélesre nyílik az olló. Ez azt jelenti, hogy nem feltétlenül bankon belül van a legnagyobb különbség ott, ahol van kedvezményes devizaváltás, helyette bármelyik bank hagyományos és a piacon elérhető legkedvezményesebb árfolyam között lehet értelmezni a legnagyobb különbséget.

A nagyobb devizaárfolyam marzzsal dolgozó bankoktól, így 

  • a CIB Banktól, 
  • a K&H Banktól, 
  • a Raiffeisen Banktól, és 
  • az UniCredit Banktól, az Erste, a Gránit Bank és az OTP Bank

kedvezményes árfolyamára váltva már jelentős megtakarítás érhető el.

A megtakarítás mértéke másfél ezer euró, tehát a nagyjából egy havi keretben (vagyis azonnali, egyben történő) átváltásával meghaladhatja a 20 000 forintot is.

A megtakarítás még nagyobb, ha több hónapon át történik havi másfél ezer euró átváltása, például egy nyaralásra vagy külföldi tanulmányokra előre készülve.

A kedvezményes devizaváltás Gergely Péter szerint itt nyeri el igazi értelmét. Ezért érdemes utánajárni a részleteknek és tudatosan dönteni az egyes ajánlatok között. Ha valaki nyaralásra készül, most még éppen időben van ahhoz, hogy a tavaszi hónapokban kihasználja a kedvezményes havi kereteket és ezzel összegyűjtse a nyaraláshoz szükséges devizát, összességében akár több tízezer forintot is megspórolva.

