Könyörtelen versenybe kezdtek a hazai nagybankok a devizaváltási ajánlataikkal – ez már nem a Revolutról szól

Az OTP Bank elsőként lépett a piacon, 2022. március 2-án jelent meg a kedvező devizaváltási árfolyamot biztosító, akciósan díjmentes Árfolyam+ számlacsomag elemmel. Ennél havi 600 000 forintos keret áll rendelkezésre minden elektronikus devizaátutalásra, vagy elektronikus devizaátvezetésre, minden olyan devizanemben, amelyet az OTP Bank jegyez. Ettől függetlenül egy másik, havi 600 000 forintos keret áll rendelkezésre minden külföldi bolti forintszámláról történt bankkártyás vásárlásra is – ez a kedvezmény a külföldi webáruházas vásárlásokra nem vonatkozik.

A K&H Bank jelenleg csak időszakosan biztosítja a kedvezményes devizaváltást, egy mobilalkalmazásban aktiválható kupon segítségével. A lehetőség csak a külföldi kártyás vásárlásokra és készpénzfelvételekre vonatkozik. Legutóbb 2025. május 22-től 2025. augusztus 31-ig havi 700 000 forintos keretből lehetett náluk kedvezményes devizaárfolyamon költeni.

A Raiffeisen Bank kedvezményes devizaváltási szolgáltatása munkanapokon 8 és 18 óra között, tranzakciónként 1 000 forinttól 40 millió forintig, havi keret nélkül érhető el.

Ebben azonban a versenytársakénál magasabb árfolyamszinttel váltható át a forint devizára, igaz, még mindig kedvezőbben, mint a Raiffeisen Bank hivatalos deviza eladási árfolyama.

Az MBH Banknál is létezik kedvezményes devizaváltási lehetőség, de jelenleg csak azok számára, akik még az egykori MKB Banktól hozták át a számlájukat. Ezért ezt a szolgáltatást az új ügyfelek nem igényelhetik.

Mennyit lehet spórolni a kedvezményes devizaváltással?

A portál 2026. április 20-tól, hétfőtől péntekig minden nap délben megnézte a kedvezményes és a nem kedvezményes deviza eladási árfolyamot minden olyan banknál, ahol van ilyen szolgáltatás. Mellé tették a hazai körökben legnépszerűbb két fintech, a Revolut és a Wise árfolyamát is. Konkrétan 100 000 forint euróra váltására voltak kíváncsiak.