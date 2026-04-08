Aranykonvoj: elképesztő leleplező felvételt tett közzé a NAV, hamisítás történhetett + videó

Magasabb fokozatba kapcsolt a fogyasztás februárban

Tovább bővült a kiskereskedelmi forgalom az év második hónapjában. A kiskereskedelem adatai jól mutatják, hogy a családok egyre több pénzből tudnak gazdálkodni.

Magyar Nemzet
2026. 04. 08. 9:22
Illusztráció Fotó: Kurucz Árpád
Idén februárban az előző év azonos időszakához képest, naptárhatástól megtisztítva az országos kiskereskedelem forgalmának volumene 3,8 százalékkal nőtt – jelezte szerdán a Központi Statisztikai Hivatal. 

kiskereskedelem: bővült a forgalom februárban
Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű kiskereskedelemben a forgalom szintén bővült az év második hónapjában
Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 2,2 százalékkal emelkedett. Az élelmiszer-kiskereskedelem 77 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 4,1 százalékkal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 4,3 százalékkal csökkent.

A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 5,0 százalékkal bővült. 

  • Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 9,1 százalékkal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 8,9 százalékkal emelkedett.
  • Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene 6,4 százalékkal nőtt.
  • A kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és gépjárműalkatrész-üzletek volumene 8,2 százalékkal nőtt.
  • Februárban az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1484 milliárd forintot ért el.
  • Az országos kiskereskedelmi forgalom 49 százaléka az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben, 36 százaléka a nem élelmiszer-kiskereskedelemben, 14 százaléka az üzemanyagtöltő állomások forgalmában realizálódott.

Jól indította az évet a kiskereskedelem

2026. január–februárban az előző év azonos időszakához képest, naptárhatástól megtisztítva:

  • A kiskereskedelem forgalmának volumene 3,6 százalékkal emelkedett.
  • Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben 1,7, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,9, az üzemanyag-kiskereskedelemben 6,1 százalékkal nőtt az értékesítés volumene.

Magasabb fokozatra kapcsolt a fogyasztás – fogalmazott közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. 

Hangsúlyozzák: a kormány az elhúzódó háború és a kedvezőtlen külső gazdasági környezet ellenére sem enged a brüsszeli és ukrán nyomásgyakorlásnak, továbbra is azon dolgozik, hogy a családok egyre több pénzből tudjanak gazdálkodni és döntésük szerint többet is tudjanak költeni. Ezért a kormány emeli a béreket és csökkenti az adókat.

A béremelő, adó- és árcsökkentő kormányzati intézkedések, valamint a 13. és 14. havi nyugdíj kifizetése februárban tovább élénkítette a fogyasztást: a kiskereskedelmi forgalom volumene 3,8 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest. 

Vagyis a családok egyre több pénzből, egyre kedvezőbb áron és egyre biztonságosabban tudnak vásárolni, ami a kiskereskedelmi forgalom növekedésében is érezteti hatását

– jelezte a tárca. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu