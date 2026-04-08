Magasabb fokozatba kapcsolt a fogyasztás februárban

Idén februárban az előző év azonos időszakához képest, naptárhatástól megtisztítva az országos kiskereskedelem forgalmának volumene 3,8 százalékkal nőtt – jelezte szerdán a Központi Statisztikai Hivatal.

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű kiskereskedelemben a forgalom szintén bővült az év második hónapjában

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 2,2 százalékkal emelkedett. Az élelmiszer-kiskereskedelem 77 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 4,1 százalékkal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 4,3 százalékkal csökkent.

A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 5,0 százalékkal bővült.

Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 9,1 százalékkal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 8,9 százalékkal emelkedett.

Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene 6,4 százalékkal nőtt.

A kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és gépjárműalkatrész-üzletek volumene 8,2 százalékkal nőtt.

Februárban az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1484 milliárd forintot ért el.

Az országos kiskereskedelmi forgalom 49 százaléka az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben, 36 százaléka a nem élelmiszer-kiskereskedelemben, 14 százaléka az üzemanyagtöltő állomások forgalmában realizálódott.

Jól indította az évet a kiskereskedelem

2026. január–februárban az előző év azonos időszakához képest, naptárhatástól megtisztítva:

A kiskereskedelem forgalmának volumene 3,6 százalékkal emelkedett.

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben 1,7, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,9, az üzemanyag-kiskereskedelemben 6,1 százalékkal nőtt az értékesítés volumene.

Magasabb fokozatra kapcsolt a fogyasztás – fogalmazott közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Hangsúlyozzák: a kormány az elhúzódó háború és a kedvezőtlen külső gazdasági környezet ellenére sem enged a brüsszeli és ukrán nyomásgyakorlásnak, továbbra is azon dolgozik, hogy a családok egyre több pénzből tudjanak gazdálkodni és döntésük szerint többet is tudjanak költeni. Ezért a kormány emeli a béreket és csökkenti az adókat.